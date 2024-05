Miedź - Podbeskidzie: transmisja. Ostatnie spotkanie 32. kolejki Fortuna 1 Ligi będzie rywalizacją z udziałem ekip, które na pewno kończącej kampanii nie zaliczą do udanych.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Drygas

Miedź Legnica Podbeskidzie Bielsko-Biała

Miedź – Podbeskidzie, gdzie oglądać

Miedź Legnica i Podbeskidzie to ekipy, które praktycznie nie mają już, o co grać. Gospodarze poniedziałkowej potyczki plasują się w okolicach środka ligowej stawki. Górali praktycznie jedną nogą są już w 2 Lidze. To może sugerować, że obie drużyny postawią na otwartą i ładną dla oka grę.

Legniczanie podejdą do rywalizacji po remisie z Resovią (1:1). Jednocześnie są od trzech spotkań bez wygranej. Z kolei zespół z Bielska-Białej ostatnio podzielił się punktami z Arką Gdynia (0:0). Wcześnie przegrał kolejno z Wisłą Kraków (1:3) i GKS-em Tychy (0:2). Sprawdź nasze typy na mecz Miedź – Podbeskidzie.

Miedź – Podbeskidzie, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkową potyczkę będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 2 od godziny 18:00.

Miedź – Podbeskidzie, transmisja online

Rywalizację z udziałem Miedzi i Podbeskidzia będzie można także obejrzeć w internecie. Taką możliwość daje usługa Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Miedź – Podbeskidzie, kto wygra

Miedź – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Miedzi kształtuje się na poziomie 1.85. Remis wyceniono na 3.75. Z kolei opcję na wygraną Podbeskidzia oszacowano na 4.20.

Miedź Legnica Podbeskidzie Bielsko-Biała 1.88 3.70 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2024 07:51 .

