Polonia - Motor: transmisja w TV i online. W sobotę na zapleczu Ekstraklasy dojdzie do bardzo ciekawie zapowiadającej się konfrontacji dwóch beniaminków. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polonia - Motor.

IMAGO/Łukasz Grochała/Cyfrasport Na zdjęciu: Goncalo Feio

Polonia – Motor, gdzie oglądać?

W sobotę dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku na zapleczu Ekstraklasy. Polonia Warszawa zmierzy się przed własną publicznością z innym beniaminkiem – Motorem Lublin. Obie drużyny pierwszy sezon w Fortuna 1 Lidze po awansie rozpoczęły całkiem udanie. Po pięciu kolejkach Polonia z sześcioma punktami zajmuje 11. miejsce w tabeli. Motor może pochwalić się jeszcze lepszym dorobkiem, bowiem do tej pory zdobył już 10 punktów, co pozwala zajmować mu bardzo dobre piąte miejsce.

Sobotnie spotkanie, które rozegrane zostanie na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej, nie ma faworyta. Obie drużyny wybiegną na murawę z nadzieją na zgarnięcie pełnej puli. W poprzednim sezonie lepszym bilansem bezpośrednich spotkań w II lidze mogła pochwalić się Polonia, która najpierw wygrała w Lublinie 1:0, a u siebie podzieliła się punktami remisując 1:1.

Polonia – Motor, transmisja w TV

Mamy dobrą wiadomość dla kibiców obu drużyn, bowiem mecz Polonia – Motor, który rozegrany zostanie w sobotę (26 sierpnia) o godzinie 17:30, będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie można oglądać na kanale Polsat Sport News.

Polonia – Motor, transmisja online

Transmisja z meczu Polonia – Motor będzie dostępna także drogą internetową. Aby oglądać mecz online należy skorzystać z usługi Polsat Box Go.

Polonia – Motor, kursy bukmacherów

Sobotnia konfrontacja w ramach 6. kolejki Fortuna 1 Ligi nie ma wyraźnego faworyta. Kursy na zwycięstwo jednej i drugiej drużyny są bardzo podobne.

Polonia Warszawa Motor Lublin 2.60 3.50 2.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2023 09:14 .

