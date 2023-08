Piast Gliwice - Ruch Chorzów: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Derby Śląska to zwykle spotkania, w których zawodnicy nie odstawiają nogi. Wola walki, determinacja i nieustępliwość w tego typu starciach są na porządku dziennym. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i w internecie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Piast Gliwice

Piast Gliwice – Ruch Chorzów, gdzie oglądać

Piast Gliwice to w powszechnej opinii zespół, który jest jednym z ładniej grających w PKO Ekstraklasie w sezonie 2023/2024. Niebiesko-czerwoni prezentują nie tylko grę w ataku pozycyjnym, ale są nieźli w kontrze i często angażują się w akcje uskrzydlające. Kłopot w tym, że nie przynosi to takich efektów, jakich każdy kibic gliwickiej ekipy by chciał.

Ruch Chorzów stawia natomiast na sprawdzone metody. Jednocześnie mowa o świetnym przygotowaniu fizycznym, walce bark w bark, a ponadto niezwykłym charakterze, czy woli walki i determinacji. Taka mieszanka wybuchowa może być recepturą na świetne widowisko przy Okrzei.

Piast Gliwice – Ruch Chorzów, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja na stadionie w Gliwicach będzie oczywiście transmitowana w telewizji i to aż na trzech antenach. Mecz będzie emitowany na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Starcie skomentują Bartosz Gleń i Kamil Kosowski.

Piast Gliwice – Ruch Chorzów, transmisja online

Spotkania w ramach PKO Ekstraklasy można oglądać nie tylko w tradycyjnej formie, ale też w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W ciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

Piast Gliwice – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich zdecydowanym faworytem do wygranej w sobotni wieczór są podopieczni Aleksandara Vukovicia. Kurs na zwycięstwo Piastunek wynosi 1.60. Z kolei opcja ze zwycięstwa Ruchu kształtuje się w wysokości 6.00.

Piast Gliwice Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2023 08:49 .

