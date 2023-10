fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Piast – Pogoń, gdzie oglądać

Piast Gliwice po dwóch przerwach reprezentacyjnych w sezonie 2023/2024 ma na swoim koncie najwięcej remisów w lidze. Niebiesko-czerwoni jak na razie dzielili się punktami w siedmiu spotkaniach. Piast do piątkowej potyczki podejdzie po remisie z Zagłębiem Lubin (1:1).

Pogoń Szczecin to natomiast drużyna, która w pięciu ostatnich meczach zaliczyła cztery zwycięstwa. Portowcy ulegli tylko Legii Warszawa (3:4). Z kolei przed reprezentacyjną przerwą wysoko pokonali Ruch Chorzów (3:0).

Piast – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie będzie transmitowane w telewizji. Mecz będzie można zobaczyć na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family. Rywalizację skomentują Żelisław Żyżyński i Kamil Kosowski.

Piast – Pogoń, transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać nie tylko w tradycyjnej formie, ale też dzięki usłudze internetowej. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Piast – Pogoń, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Piasta 0% Wygraną Pogoni 82% Remisem 18% 17 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Piasta

Wygraną Pogoni

Remisem

Piast – Pogoń, kursy bukmacherskie

Twardy orzech do zgryzienia mają eksperci w związku ze wskazaniem faworyta rywalizacji. Kurs na zwycięstwo Piasta wynosi 2.85. Z kolei opcja na wygraną Pogoni została oszacowana na 2.75. Wariant z remisem kształtuje się w wysokości 3.40.

Piast Gliwice Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2023 09:48 .

