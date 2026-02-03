Piast Gliwice – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.02.2026)

Piast Gliwice podejmie Lecha Poznań w zaległym meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja rozpocznie się we wtorek (3 lutego) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Jagiełło

Piast – Lech: gdzie oglądać?

Piast Gliwice zmierzy się przed własną publicznością z Lechem Poznań w ramach zaległej 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym meczu rundy wiosennej ekipa Daniela Myśliwca przegrała w śląskich derbach z Górnikiem (1:2) w Zabrzu. Piastunki są tuż nad strefą spadkową. Gliwiczanie wracają na swoją arenę po prawie trzech miesiącach. Na początku grudnia ograli tam Legię Warszawa.

Tymczasem Kolejorz znajdują się na 9. miejscu w tabeli. Przed kilka dniami Poznaniacy ulegli Lechii Gdańsk (1:3) i nie mieli wielu argumentów po swojej stronie. Lech nie wygrał trzech ligowych potyczek z rzędu, a na wyjazdowy triumf czeka od blisko czterech miesięcy, kiedy to zwyciężył w Katowicach z GKS-em.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Piast – Lech: transmisja w TV

Mecz Piast Gliwice – Lech Poznań będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Spotkanie skomentują Piotr Laboga oraz Kamil Kosowski. Początek rywalizacji o godzinie 20:30.

Piast – Lech: stream online

Zaległy mecz 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie można również śledzić na żywo w internecie. Spotkanie będzie dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Piast – Lech: sonda

Kto wygra mecz? Piast Gliwice

Remis

Lech Poznań Piast Gliwice 17%

Remis 33%

Lech Poznań 50% 12+ Votes

Piast – Lech: kursy bukmacherskie

Piast Gliwice Lech Poznań 3.15 3.25 2.50 Odds are subject to change. Last updated 3 lutego 2026 18:14

Kiedy odbędzie się mecz Piast Gliwice – Lech Poznań? Spotkanie rozpocznie się we wtorek (3 lutego) o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Piast Gliwice – Lech Poznań? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+4K oraz w serwisie CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.