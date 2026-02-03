Piast Gliwice – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.02.2026)

Piast – Lech: gdzie oglądać?
Piast Gliwice zmierzy się przed własną publicznością z Lechem Poznań w ramach zaległej 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym meczu rundy wiosennej ekipa Daniela Myśliwca przegrała w śląskich derbach z Górnikiem (1:2) w Zabrzu. Piastunki są tuż nad strefą spadkową. Gliwiczanie wracają na swoją arenę po prawie trzech miesiącach. Na początku grudnia ograli tam Legię Warszawa.
Tymczasem Kolejorz znajdują się na 9. miejscu w tabeli. Przed kilka dniami Poznaniacy ulegli Lechii Gdańsk (1:3) i nie mieli wielu argumentów po swojej stronie. Lech nie wygrał trzech ligowych potyczek z rzędu, a na wyjazdowy triumf czeka od blisko czterech miesięcy, kiedy to zwyciężył w Katowicach z GKS-em.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Piast – Lech: transmisja w TV
Mecz Piast Gliwice – Lech Poznań będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Spotkanie skomentują Piotr Laboga oraz Kamil Kosowski. Początek rywalizacji o godzinie 20:30.
Piast – Lech: stream online
Zaległy mecz 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie można również śledzić na żywo w internecie. Spotkanie będzie dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Piast – Lech: sonda
Kto wygra mecz?
- Piast Gliwice 17%
- Remis 33%
- Lech Poznań 50%
12+ Votes
Piast – Lech: kursy bukmacherskie
Spotkanie rozpocznie się we wtorek (3 lutego) o godzinie 20:30.
Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+4K oraz w serwisie CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.