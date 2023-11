IMAGO/Łukasz Sobala/PressFocus Na zdjęciu: Martin Remacle

Piast – Korona, gdzie oglądać?

Rywalizacja w 14. kolejce PKO Ekstraklasy rozpocznie się od spotkania w Gliwicach, gdzie zmierzą się ze sobą dwie drużyny znajdujące się obecnie w dolnej połówce ligowej tabeli, ale w ostatnich tygodniach bardzo trudno było je pokonać. Piast, który wystąpi w roli gospodarza, jest niepokonany od czterech kolejek, natomiast Korona Kielce nie przegrała żadnego z ostatnich pięciu spotkań.

Piast w piątek będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, na którym w tym sezonie doznali tylko jednej porażki. Gliwiczanie są jednak “królem remisów”, bowiem aż dziewięć z trzynastu meczów z ich udziałem zakończyło się podziałem punktów. Sprawdź typy na mecz Piast – Korona.

Piast – Korona, transmisja w TV

Spotkanie Piast – Korona odbędzie się 3 listopada (piątek) o godzinie 18:00. W telewizji transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family. Pojedynek skomentują Adam Marchliński i Wojciech Jagoda.

Piast – Korona, transmisja online

Piątkowy mecz w Gliwicach będzie można oglądać również korzystając z internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online, do której dostęp możesz uzyskać w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ z zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie. W ten sposób przez kwartał zaoszczędzić łącznie 45 zł.

Piast – Korona, kursy bukmacherów

Zdaniem bukmacherów wyraźnym faworytem do zwycięstwa w piątkowym spotkaniu jest Piast. Kursy na jego wygraną nie przekraczają 1.60.

Piast Gliwice Korona Kielce 1.58 4.00 6.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2023 10:30 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Gdzie obejrzeć mecz Piast – Korona? Spotkanie dostępne będzie na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a także w atrakcyjnej ofercie na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Piast – Korona? Mecz rozegrany zostanie w piątek (3 listopada) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.