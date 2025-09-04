O której mecz Polski dzisiaj? Kiedy mecz reprezentacji Polski? (04.09.2025)

O której mecz Polski dzisiaj?
Reprezentacja Polski rozegra dzisiaj niezwykle ważne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Mecz Polska – Holandia odbędzie się w czwartek, 4 września 2025 roku, o godzinie 20:45. Mecz odbędzie się na stadionie De Kuip w Rotterdamie, a rywalem Biało-Czerwonych będzie zespół Oranje prowadzony przez Ronalda Koemana.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Kiedy mecz reprezentacji Polski? (04.09.2025)
Spotkanie Polska – Holandia zostanie rozegrane 4 września 2025 roku o godzinie 20:45 w ramach w 4. kolejki eliminacji strefy UEFA. Obie drużyny mają po 6 punktów w tabeli, jednak to Holandia jest zdecydowanym faworytem – notuje znakomite wyniki, a w ostatnim meczu pokonała Maltę aż 8:0. Polska natomiast przegrała z Finlandią 1:2 i aby liczyć się w walce o awans, musi postarać się o niespodziankę w Rotterdamie.
Gdzie oglądać mecz Polska – Holandia?
Transmisję meczu Polska – Holandia będzie można obejrzeć na żywo w TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie udostępni również serwis online sport.tvp.pl, gdzie będzie dostępny darmowy streaming.
Polska – Holandia: najważniejsze informacje o meczu
- Data meczu: czwartek, 4 września 2025
- Godzina rozpoczęcia: 20:45
- Rozgrywki: eliminacje MŚ 2026, UEFA
- Stadion: De Kuip (Rotterdam)
- Transmisja TV: TVP 1, TVP Sport
- Transmisja online: Sport.tvp.pl