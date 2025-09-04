O której mecz Polski dzisiaj? Kiedy mecz reprezentacji Polski? (04.09.2025)

O której mecz Polski dzisiaj i kiedy gra reprezentacja Polski? Już w czwartek, 4 września 2025 roku o godzinie 20:45, Biało-Czerwoni zagrają z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się na stadionie De Kuip w Rotterdamie, a transmisja dostępna będzie w TVP 1, TVP Sport oraz online na Sport.tvp.pl.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

O której mecz Polski dzisiaj?

Reprezentacja Polski rozegra dzisiaj niezwykle ważne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Mecz Polska – Holandia odbędzie się w czwartek, 4 września 2025 roku, o godzinie 20:45. Mecz odbędzie się na stadionie De Kuip w Rotterdamie, a rywalem Biało-Czerwonych będzie zespół Oranje prowadzony przez Ronalda Koemana.

Kiedy mecz reprezentacji Polski? (04.09.2025)

Spotkanie Polska – Holandia zostanie rozegrane 4 września 2025 roku o godzinie 20:45 w ramach w 4. kolejki eliminacji strefy UEFA. Obie drużyny mają po 6 punktów w tabeli, jednak to Holandia jest zdecydowanym faworytem – notuje znakomite wyniki, a w ostatnim meczu pokonała Maltę aż 8:0. Polska natomiast przegrała z Finlandią 1:2 i aby liczyć się w walce o awans, musi postarać się o niespodziankę w Rotterdamie.

Gdzie oglądać mecz Polska – Holandia?

Transmisję meczu Polska – Holandia będzie można obejrzeć na żywo w TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie udostępni również serwis online sport.tvp.pl, gdzie będzie dostępny darmowy streaming.

Polska – Holandia: najważniejsze informacje o meczu