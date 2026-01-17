Nottingham Forest – Arsenal, gdzie oglądać?
W 22. kolejce Premier League zaplanowano mecz Nottingham Forest – Arsenal. Gospodarze postarają się pójść za ciosem po ostatniej serii gier, w której udało im się sięgnąć po trzy punkty. Z misją powrotu na zwycięską ścieżkę w rozgrywkach ligowych do sobotniej potyczki przystąpią Kanonierzy. Bezdyskusyjnie większe szanse mają przyjezdni z Londynu, którzy grają o mistrzostwo Anglii. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Nottingham Forest – Arsenal
Nottingham Forest – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Nottingham Forest – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Żyro.
Nottingham Forest – Arsenal, transmisja online
Mecz 22. kolejki Premier League z udziałem Nottingham Forest i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Nottingham Forest – Arsenal, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Nottingham
- Remis
- Wygrana Arsenalu
0 Votes
Nottingham Forest – Arsenal, kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherów odzwierciedlają różnicę umiejętności tych zespołów. Współczynnik na wygraną Nottingham Forest to 5.90, podczas gdy zwycięstwo Arsenalu możesz zagrać po kursie 1.56. Remis wyceniono kursem 4.15.
Spotkanie Nottingham Forest – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (17 stycznia) o godzinie 18:30.
