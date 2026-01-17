Nottingham Forest - Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (17 stycznia) mecz 22. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Martin Odegaard

Nottingham Forest – Arsenal, gdzie oglądać?

W 22. kolejce Premier League zaplanowano mecz Nottingham Forest – Arsenal. Gospodarze postarają się pójść za ciosem po ostatniej serii gier, w której udało im się sięgnąć po trzy punkty. Z misją powrotu na zwycięską ścieżkę w rozgrywkach ligowych do sobotniej potyczki przystąpią Kanonierzy. Bezdyskusyjnie większe szanse mają przyjezdni z Londynu, którzy grają o mistrzostwo Anglii. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Nottingham Forest – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Nottingham Forest – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Żyro.

Nottingham Forest – Arsenal, transmisja online

Mecz 22. kolejki Premier League z udziałem Nottingham Forest i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Nottingham Forest – Arsenal, kto wygra?

Nottingham Forest – Arsenal, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów odzwierciedlają różnicę umiejętności tych zespołów. Współczynnik na wygraną Nottingham Forest to 5.90, podczas gdy zwycięstwo Arsenalu możesz zagrać po kursie 1.56. Remis wyceniono kursem 4.15.

Nottingham Forest Arsenal 6.25 4.10 1.60 Odds are subject to change. Last updated 17 stycznia 2026 16:05

Gdzie oglądać mecz Nottingham Forest – Arsenal? Spotkanie Nottingham Forest – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Nottingham Forest – Arsenal? Mecz odbędzie się już w sobotę (17 stycznia) o godzinie 18:30.

