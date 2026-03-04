Newcastle - Manchester United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (4 marca) mecz 29. kolejki Premier League.

Newcastle United – Manchester United, gdzie oglądać?

W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Newcastle United – Manchester United. Starcie z tak mocnym przeciwnikiem nie jest dobrą informacją dla mającej problem z wygrywaniem drużyną z St. James’ Park. Na przeciwnym biegunie znajdują się przyjezdni z Manchesteru, którzy zamierzają wykorzystać problemy rywala do przedłużenia serii zwycięstw, która liczy aktualnie dwa spotkania. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Newcastle United – Manchester United

Newcastle United – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Newcastle United – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Newcastle United – Manchester United, transmisja online

Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Newcastle United i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Newcastle United – Manchester United, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle United

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Newcastle United

Remis

Wygrana Manchesteru United 0 Votes

Newcastle United – Manchester United, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 2.50, przy współczynniku 2.85 na wygraną Aston Villi. Remis wyceniono kursem 3.45.

Newcastle Manchester United 2.65 3.70 2.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2026 19:09

Gdzie oglądać mecz Newcastle United – Manchester United? Spotkanie Newcastle United – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Newcastle United – Manchester United? Mecz odbędzie się już w środę (4 marca) o godzinie 21:15.

