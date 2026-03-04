REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Newcastle United – Manchester United, gdzie oglądać?
W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Newcastle United – Manchester United. Starcie z tak mocnym przeciwnikiem nie jest dobrą informacją dla mającej problem z wygrywaniem drużyną z St. James’ Park. Na przeciwnym biegunie znajdują się przyjezdni z Manchesteru, którzy zamierzają wykorzystać problemy rywala do przedłużenia serii zwycięstw, która liczy aktualnie dwa spotkania. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Newcastle United – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie Newcastle United – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.
Newcastle United – Manchester United, transmisja online
Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Newcastle United i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Newcastle United – Manchester United, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Newcastle United
- Remis
- Wygrana Manchesteru United
0 Votes
Newcastle United – Manchester United, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 2.50, przy współczynniku 2.85 na wygraną Aston Villi. Remis wyceniono kursem 3.45.
Spotkanie Newcastle United – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (4 marca) o godzinie 21:15.
