PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Motor Lublin fantastycznie rozpoczął sezon w roli beniaminka Fortuna 1 Ligi. Niestety, ostatnie wyniki podopiecznych Goncalo Feio nie są już tak dobre. Motor wygrał tylko dwa z pięciu ostatnich meczów i zajmuje ósme miejsce w tabeli. Jeśli to złe rezultaty, to co mają powiedzieć fani Resovii? Rzeszowianie pomimo relatywnie niedawnego triumfu nad Miedzią Legnica pozostają w strefie spadkowej. Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie Pasy mogą nie zdołać uciec przed spadkiem do drugiej ligi.

Sprawdź nasze typy na mecz Motor – Resovia.

Motor – Resovia, transmisja na żywo w TV

Mecz 16. kolejki Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępny na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

Motor – Resovia, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Motor – Resovia, kursy bukmacherskie

Pomimo ostatnich, nie najlepszych wyników, piłkarze Motoru są faworytami bukmacherów w sobotnim meczu.

Motor Lublin Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2023 20:40 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.