Manchester United – Wolverhampton Wanderers: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (30.12.2025)

19:46, 30. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Manchester United - Wolverhampton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (30 grudnia) mecz 19. kolejki Premier League.

Mason Mount
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Manchester United – Wolverhampton, gdzie oglądać?

W 19. kolejce Premier League o dziewiąte ligowe zwycięstwo w sezonie 2025/2026 zagra Manchester United. Jego przeciwnikiem będzie zamykające stawkę Wolverhampton, które w teorii nie powinno postawić się gospodarzom. Futbol lubi jednak nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Czy takowe nastąpi dziś na Old Trafford? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester United – Wolverhampton

Manchester United – Wolverhampton, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Wolverhampton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Manchester United – Wolverhampton, transmisja online

Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Wolverhampton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOALPLUS i oglądaj mecze ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester United – Wolverhampton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Manchesteru United
  • Remis
  • Wygrana Wolverhampton
  • Wygrana Manchesteru United
  • Remis
  • Wygrana Wolverhampton

0 Votes

Manchester United – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy są niemal przekonani o sukcesie Manchesteru United. Scenariusz ten wycenili kursem 1.38. Z kolei wygraną Wolverhampton możesz zagrać po kursie 8.10. Współczynnik na remis to 5.10.

Manchester United
Wolverhampton
1.38
5.10
8.10
Odds are subject to change. Last updated 30 grudnia 2025 19:36

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Canal+ Online ZA DARMO na 30 dni od STS! Odbierz Voucher!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Wolverhampton?

Starcie Manchester United – Wolverhampton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Wolverhampton?

Mecz odbędzie się już we wtorek (30 grudnia) o godzinie 21:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.