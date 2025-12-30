Manchester United - Wolverhampton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (30 grudnia) mecz 19. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Manchester United – Wolverhampton, gdzie oglądać?

W 19. kolejce Premier League o dziewiąte ligowe zwycięstwo w sezonie 2025/2026 zagra Manchester United. Jego przeciwnikiem będzie zamykające stawkę Wolverhampton, które w teorii nie powinno postawić się gospodarzom. Futbol lubi jednak nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Czy takowe nastąpi dziś na Old Trafford? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester United – Wolverhampton

Manchester United – Wolverhampton, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Wolverhampton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Manchester United – Wolverhampton, transmisja online

Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Wolverhampton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester United – Wolverhampton, kto wygra?

Manchester United – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy są niemal przekonani o sukcesie Manchesteru United. Scenariusz ten wycenili kursem 1.38. Z kolei wygraną Wolverhampton możesz zagrać po kursie 8.10. Współczynnik na remis to 5.10.

Manchester United Wolverhampton 1.38 5.10 8.10 Odds are subject to change. Last updated 30 grudnia 2025 19:36

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Wolverhampton? Starcie Manchester United – Wolverhampton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Wolverhampton? Mecz odbędzie się już we wtorek (30 grudnia) o godzinie 21:15.

