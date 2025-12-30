Manchester United – Wolverhampton, gdzie oglądać?
W 19. kolejce Premier League o dziewiąte ligowe zwycięstwo w sezonie 2025/2026 zagra Manchester United. Jego przeciwnikiem będzie zamykające stawkę Wolverhampton, które w teorii nie powinno postawić się gospodarzom. Futbol lubi jednak nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Czy takowe nastąpi dziś na Old Trafford? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Manchester United – Wolverhampton
Manchester United – Wolverhampton, transmisja w TV
Spotkanie Manchester United – Wolverhampton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.
Manchester United – Wolverhampton, transmisja online
Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Wolverhampton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester United – Wolverhampton, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy są niemal przekonani o sukcesie Manchesteru United. Scenariusz ten wycenili kursem 1.38. Z kolei wygraną Wolverhampton możesz zagrać po kursie 8.10. Współczynnik na remis to 5.10.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz odbędzie się już we wtorek (30 grudnia) o godzinie 21:15.
