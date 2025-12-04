Manchester United - West Ham United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (4 grudnia) mecz 14. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – West Ham, gdzie oglądać?

W 14. kolejce Premier League jaki ostatni w kolejności zaplanowano mecz Manchester United – West Ham United. Zespoły te przystąpią do potyczki na Old Trafford w zupełnie innych nastrojach. Gospodarze chcieliby wygrać drugie spotkanie z rzędu. Z kolei przyjezdni liczą, że czwartkowy bój zakończy się dla nich korzystniej, niż niedawny pojedynek z Liverpoolem (0:2). Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Manchester United – West Ham, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – West Ham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Manchester United – West Ham, transmisja online

Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i West Hamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester United – West Ham, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana West Hamu United Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana West Hamu United 0 Votes

Manchester United – West Ham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester United powinien poradzić sobie w czwartkowej konfrontacji. Współczynnik na zwycięstwo Czerwonych Diabłów to 1,47 przy kursie 6.10 na zwycięstwo West Hamu. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.75.

Manchester United West Ham 1.47 4.75 6.10 Odds are subject to change. Last updated 3 grudnia 2025 15:36

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Manchester United – West Ham? Starcie Manchester United – West Ham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – West Ham? Mecz odbędzie się już w czwartek (4 grudnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.