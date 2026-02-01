Manchester United - Fulham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (1 lutego) mecz 24. kolejki Premier League.

Manchester United – Fulham, gdzie oglądać?

W 24. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester United – Fulham. Kibice na Old Trafford mają rozbudzone apetyty po niedawnych wygranych z angielskimi gigantami. Najbliższy rywal nie jest aż tak prestiżowy jak Manchester City i Arsenal, ale to wciąż zespół z szerokiej ligowej czołówki, który nie jest bez szans na sukces. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Manchester United – Fulham, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Fulham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Manchester United – Fulham, transmisja online

Mecz 24. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Fulham będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester United – Fulham, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Fulham Wygrana Manchesteru United 100%

Remis 0%

Wygrana Fulham 0% 3+ Votes

Manchester United – Fulham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 1.62, przy współczynniku 5.10 na wygraną Fulham. Remis wyceniono kursem 4.30.

Manchester United Fulham 1.58 4.60 5.60 Odds are subject to change. Last updated 1 lutego 2026 14:02

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Fulham? Spotkanie Manchester United – Fulham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Fulham? Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 lutego) o godzinie 15:00..

