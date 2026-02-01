Manchester United – Fulham, gdzie oglądać?
W 24. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester United – Fulham. Kibice na Old Trafford mają rozbudzone apetyty po niedawnych wygranych z angielskimi gigantami. Najbliższy rywal nie jest aż tak prestiżowy jak Manchester City i Arsenal, ale to wciąż zespół z szerokiej ligowej czołówki, który nie jest bez szans na sukces. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Manchester United – Fulham, transmisja w TV
Spotkanie Manchester United – Fulham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Manchester United – Fulham, transmisja online
Mecz 24. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Fulham będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester United – Fulham, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru United 100%
- Remis 0%
- Wygrana Fulham 0%
3+ Votes
Manchester United – Fulham, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 1.62, przy współczynniku 5.10 na wygraną Fulham. Remis wyceniono kursem 4.30.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 lutego) o godzinie 15:00..
