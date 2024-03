Manchester United - Everton FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Czerwone Diabły w niedawnych derbach otrzymały kolejny, potężny cios. Czy pokonają u siebie rozczarowujących The Toffees? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United – Everton, gdzie oglądać

Manchester United w miniony weekend musiał przyjąć kolejną gorzką pigułkę. Choć wyszedł na prowadzenie w derbach z Manchesterem City, mistrzowie kraju ostatecznie przejechali się po rywalach zza miedzy. Dla Czerwonych Diabłów była to druga ligowa porażka z rzędu. W sobotę na Old Trafford przyjedzie Everton FC. The Toffees po raz ostatni triumfowali w Premier League jeszcze w połowie grudnia. Jeśli zatem podopieczni Erika ten Haga szukają idealnego momentu na przełamanie, lepszy może nie nadejść.

Manchester United – Everton, transmisja na żywo w TV

Stacja CANAL+ wybrała sobotni mecz jako jeden z dwóch transmitowanych na jej antenie. Spotkanie obejrzysz na CANAL+ Sport 2.

Manchester United – Everton, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali roku możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznego abonamentu)

Spotkanie dostępne będzie również w platformie streamingowej Viaplay.

Manchester United – Everton, kursy bukmacherskie

To podopieczni Erika ten Haga mają znacznie większe szanse na zwycięstwo. Przynajmniej zdaniem bukmacherów.

Manchester United Everton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2024 07:02 .

