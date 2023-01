PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United – Bournemouth: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Czerwone Diabły planują wskoczyć na podium Premier League. Czy dadzą radę Wisienkom? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Old Trafford Premier League Manchester United Bournemouth 1.28 6.50 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 stycznia 2023 09:29 .

Manchester United – Bournemouth, gdzie oglądać

Manchester United z przytupem zakończył stary rok. Najpierw Czerwone Diabły rozbiły Nottingham Forest, a następnie wypunktowały Wolverhampton. W obu triumfach istotną rolę odegrał Marcus Rashford. Anglik, co prawda, zasiadł na ławce przeciwko Wilkom z powodu spóźnienia na odprawę, ale później zapewnił swej drużynie komplet punktów. Teraz zespół z Old Trafford ma chrapkę na walkę o podium.

By do tego doszło, trzeba pokonać Bournemouth. A Wisienkom nie idzie już tak dobrze. Na pięć ostatnich kolejek wygrały zaledwie raz, przeciwko Evertonowi. Beniaminek niebezpiecznie zbliża się do strefy spadkowej, nad którą ma zaledwie dwa oczka przewagi. O punkty w najbliższym wyjazdowym spotkaniu będzie jednak niezwykle ciężko.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester United – Bournemouth.

Manchester United – Bournemouth, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Manchester United – Bournemouth, transmisja online

Spotkanie obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Old Trafford.

Manchester United – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Czerwone Diabły są wyraźnym faworytem nadchodzącego starcia.

Manchester United Bournemouth 1.28 6.50 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 stycznia 2023 09:29 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin