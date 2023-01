Manchester United – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (03.01.2023)

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Manchester United

W środku tygodnia rozegra się 19. kolejka Premier League. Wtorkowy wieczór przyniesie starcie na Old Trafford, w którym Manchester United podejmie Bournemouth. Po wznowieniu ligowych rozgrywek podopieczni Erika ten Haga zanotowali dwa kolejne zwycięstwa i z pewnością będą chcieli utrzymać dobrą serię przed swoją publicznością. Początek meczu o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Old Trafford Premier League Manchester United Bournemouth 1.28 6.50 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 stycznia 2023 16:52 .

Manchester United – Bournemouth, typy i przewidywania

Po ostatnich zwycięstwach Manchester United wskoczył do czołowej czwórki Premier League, gdzie będzie chciał utrzymać się już do końca sezonu. Podopieczni Erika ten Haga punktują zadowalająco, choć sama gra wciąż pozostawia wiele do życzenia. Biorąc pod uwagę proces, o którym nieustannie wspomina holenderski menedżer, możemy w niedalekiej przyszłości spodziewać się poprawy również w tym aspekcie. Głównym celem jest jednak awans do Ligi Mistrzów, do czego konieczne jest wygrywanie z niżej notowanymi rywalami. Bournemouth po powrocie ligowych rozgrywek wygląda bardzo mizernie, co piłkarze “Czerwonych Diabłów” z pewnością będą chcieli wykorzystać. Nasz typ – Manchester United wygra więcej niż jedną bramką.

Superbet 1,75 Manchester United wygra więcej niż jedną bramką Zagraj!

Manchester United – Bournemouth, sytuacja kadrowa

Manchester United będzie musiał radzić sobie we wtorek bez kilku swoich zawodników. Pod znakiem zapytania stoją występy Diogo Dalota, Lisandro Martineza i Scotta McTominaya. Cała trójka jeszcze do niedawna skarżyła się na problemy zdrowotne. Wciąż niedysponowany jest Jadon Sancho, który trenuje indywidualnie. Po stronie Bournemouth na pewno zabraknie kontuzjowanych Neto i Davida Brooksa.

Manchester United – Bournemouth, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Manchester United ograł Wolverhampton 1-0 i awansował do czołowej czwórki Premier League. Ogromna w tym zasługa Marcusa Rashforda, który pojawił się na boisku po przerwie i zagwarantował swojej drużynie trzy punkty. Wcześniej “Czerwone Diabły” pewnie pokonały Nottingham Forest 3-0 oraz wywalczyły awans do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej.

Bournemouth fatalnie wznowiło rozgrywki na Wyspach Brytyjskich, bowiem zanotowało trzy kolejne porażki. Po przegranej z Newcastle United “Wisienki” zakończyły swoją przygodę z Pucharem Ligi Angielskiej, a później uznały wyższość Chelsea (0-2) oraz Crystal Palace (0-2).

Manchester United – Bournemouth, historia

Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2019/2020. Jesienią Bournemouth niespodziewanie wygrało 1-0, natomiast na wiosnę to ekipa z Old Trafford triumfowała na własnym terenie (5-2). Z pięciu poprzednich bezpośrednich spotkań czterokrotnie wygrywał Manchester United.

Manchester United – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem wtorkowej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Manchester United, bowiem kurs na jego zwycięstwo wynosi najczęściej 1,28. W przypadku wyjazdowej wygranej Bournemouth można nieźle zarobić, bowiem za złotówkę postawioną na taki rezultat można wygrać nawet 11 złotych.

Manchester United – Bournemouth, przewidywane składy

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia, Casemiro, Eriksen, Antony, Fernandes, Rashford, Martial

Bournemouth: Travers, Anthony, SMith, Senesi, Kelly, Zemura, Cook, Lerma, Billing, Solanke, Moore

Manchester United – Bournemouth, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 19. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem United a Bournemouth rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję spotkania można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.