Manchester City – Young Boys, gdzie oglądać

Manchester City kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Przed dwoma tygodniami pewnie wygrał na wyjeździe z Young Boys 3:1, a po tym pojedynku nie dał żadnych szans Manchesterowi United oraz Bournemouth. Szwajcarzy, co prawda zwyciężyli w dwóch ostatnich meczach łącznie zdobywając sześć goli, ale trudno oczekiwać, by zdołali wbić kilka bramek n Etihad Stadium. Obywatele najpewniej odniosą kolejne zwycięstwo i zapewnią sobie awans do kolejnej rundy.

Manchester City – Young Boys, transmisja na żywo w TV

Starcie Manchesteru City z Young Boys będzie można obejrzeć na żywo na antenie Polsat Sport Premium 4.

Manchester City – Young Boys, transmisja online

Spotkanie z Etihad Stadium dostępne będzie również online w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Manchester City – Young Boys, kusy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest oczywiście Manchester City. Kursy na zwycięstwo gospodarzy są niezwykle niskie i oscylują wokół 1,08. Dziwić to nie może, bo z pewnością nawet remis zostanie potraktowany jako duża sensacja.

Manchester City Young Boys Berno 1.08 13.3 30.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2023 11:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Young Boys? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 4 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Manchester City – Young Boys? Mecz rozpocznie się we wtorek, 7 listopada, o godzinie 21:00.

