Manchester City – Wolverhampton, gdzie oglądać?
W 23. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester City – Wolverhampton. Podopieczni Pepa Guardioli poważnie oddalili się od walki o mistrzostwo Anglii. Jeżeli Obywatele nie chcą powiększyć siedmiopunktowej straty do liderującego Arsenalu, ich obowiązkiem jest dzisiaj pokonać ostatni zespół w ligowej tabeli. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Wolverhampton
Manchester City – Wolverhampton, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Wolverhampton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.
Manchester City – Wolverhampton, transmisja online
Mecz 23. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Wolverhampton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – Wolverhampton, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City 100%
- Remis 0%
- Wygrana Wolverhampton 0%
5+ Votes
Manchester City – Wolverhampton, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.33, przy współczynniku aż 8.30 na wygraną Wolverhampton. Remis wyceniono kursem 6.00.
Spotkanie Manchester City – Wolverhampton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (24 stycznia) o godzinie 16:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.