Manchester City - Wolverhampton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (24 stycznia) mecz 23. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Jeremy Doku

Manchester City – Wolverhampton, gdzie oglądać?

W 23. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester City – Wolverhampton. Podopieczni Pepa Guardioli poważnie oddalili się od walki o mistrzostwo Anglii. Jeżeli Obywatele nie chcą powiększyć siedmiopunktowej straty do liderującego Arsenalu, ich obowiązkiem jest dzisiaj pokonać ostatni zespół w ligowej tabeli. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Wolverhampton

Manchester City – Wolverhampton, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Wolverhampton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Manchester City – Wolverhampton, transmisja online

Mecz 23. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Wolverhampton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Wolverhampton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Wolverhampton Wygrana Manchesteru City 100%

Remis 0%

Wygrana Wolverhampton 0% 5+ Votes

Manchester City – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.33, przy współczynniku aż 8.30 na wygraną Wolverhampton. Remis wyceniono kursem 6.00.

Manchester City Wolverhampton 1.33 6.00 8.30 Odds are subject to change. Last updated 24 stycznia 2026 15:10

