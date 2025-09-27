Manchester City – Burnley, gdzie oglądać?
Spotkanie z udziałem Manchesteru City i Burnley w ramach szóstej kolejki Premier League będzie można obejrzeć nie tylko w telewizji na jeden z anten CANAL+, ale też w usłudze streamingowej CANAL+. Rywalizacja będzie dostępna na platformie zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na Smart TV.
Drużyna dowodzona przez Josepa Guardiolę podejdzie do potyczki, chcąc kontynuować passę spotkań bez porażki. Manchester City w ostatnich czterech meczach wygrał trzykrotnie. Burnley z kolei w ostatnim czasie trzykrotnie schodził z placu gry na tarczy.
Manchester City – Burnley, transmisja w TV
Sobotnie starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji na antenie CANAL+ Extra 5. Rywalizacja zacznie się o godzinie 16:00. Mecz skomentują Piotr Glamowski i Jarosław Koliński.
Manchester City – Burnley, transmisja online
Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze CANAL+. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.
Manchester City – Burnley, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Man City
- wygraną Burnley
- remisem
Manchester City – Burnley, kursy bukmacherskie
Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygrana Man City oszacowano na 1.18.
