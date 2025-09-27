Manchester City - Burnley: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Premier League z udziałem Man City i Burnley będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

Manchester City – Burnley, gdzie oglądać?

Spotkanie z udziałem Manchesteru City i Burnley w ramach szóstej kolejki Premier League będzie można obejrzeć nie tylko w telewizji na jeden z anten CANAL+, ale też w usłudze streamingowej CANAL+. Rywalizacja będzie dostępna na platformie zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na Smart TV.

Drużyna dowodzona przez Josepa Guardiolę podejdzie do potyczki, chcąc kontynuować passę spotkań bez porażki. Manchester City w ostatnich czterech meczach wygrał trzykrotnie. Burnley z kolei w ostatnim czasie trzykrotnie schodził z placu gry na tarczy.

Manchester City – Burnley, transmisja w TV

Sobotnie starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji na antenie CANAL+ Extra 5. Rywalizacja zacznie się o godzinie 16:00. Mecz skomentują Piotr Glamowski i Jarosław Koliński.

Manchester City – Burnley, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze CANAL+. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

Manchester City – Burnley, kto wygra?

Manchester City – Burnley, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygrana Man City oszacowano na 1.18.

Manchester City Burnley 1.18 7.50 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2025 01:11 .

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Burnley? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie CANAL+ Extra 5, a także w usłudze streamingowej Canal+. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Burnley? Spotkanie odbędzie się już w sobotę (27 września) o godzinie 16:00.

