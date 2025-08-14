SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zoran Arsenic

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?

Dla Rakowa Częstochowa to mecz o być, albo nie być w europejskich pucharach. Piłkarze Marka Papszuna po porażce w pierwszym starciu muszą wygrać, aby awansować do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Zadanie nie będzie łatwe, ale można spodziewać się zaciekłej walki i sporej liczby emocji. Choć jednocześnie trudno być szczególnym optymistą patrząc na ostatnią grę piłkarzy spod Jasnej Góry.

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: transmisja TV

Rewanżowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie można oglądać na antenie TVP Sport. Komentatorami tego spotkania będą Aleksander Roj i Kazimierz Węgrzyn. Początek rywalizacji o godzinie 20:00 w czwartek 14 sierpnia 2025 roku.

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: stream online

Mecz pomiędzy zespołem Maccabi Hajfa a Rakowem Częstochowa będzie można oglądać także online, a to w aplikacji i na stronie sport.tvp.pl.

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: kto awansuje?

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Rakowa Częstochowa. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Marka Papszuna wynosi mniej więcej 2.35. Z kolei remis można postawić za około 3.45. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty Maccabi Hajfa, to możemy to zrobić nawet po kursie w okolicach 3.00.

Maccabi Hajfa Raków Częstochowa 3.50 3.60 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2025 15:56 .

Kiedy odbędzie się mecz Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa? Początek rywalizacji o godzinie 20:00 w czwartek 14 sierpnia 2025 roku. Gdzie obejrzeć mecz Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa? Mecz będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport oraz w serwisie i w aplikacji sport.tvp.pl.

