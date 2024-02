IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Luton Town – Manchester United, gdzie oglądać

Manchester United na przestrzeni całego sezonu prezentował dość nierówną formę. Jednak w ostatnim czasie zespół Erika ten Haga złapał wiatr w żagle i notuje serię czterech wygranych z rzędu. To sprawia, że jest murowanym faworytem starcia z Luton Town. Gospodarze mają tylko punkt przewagi na strefą spadkową i są uwikłani w walkę o utrzymanie. W niedzielę będzie im jednak bardzo trudno poprawić swój bilans.

Luton Town – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Starcie Luton Town – Manchester United będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17:30.

Luton Town – Manchester United, transmisja online

Spotkanie Czerwonych Diabłów będzie można obejrzeć również online w CANAL+ Online oraz na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji CANAL+, dzięki której możecie zaoszczędzić 156 zł. Za 6-miesięczny dostęp do pakietu CANAL+ wraz z kanałami Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz teraz jedynie 288 zł (płatne jednorazowo z góry przy zakupie subskrypcji). Miesięczny koszt to tylko 48 zł. W przypadku standardowej oferty wynosi on aż 74 zł.

Luton Town – Manchester United, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest naturalnie Manchester United. Czerwone Diabły znajdują się obecnie w znakomitej dyspozycji i nie powinny mieć większych trudności ze zdobyciem kompletu punktów.

