Losowanie baraży MŚ 2026: gdzie oglądać? O której transmisja?

Ceremonia losowania baraży MŚ 2026 odbędzie się w czwartek (20 listopada) o godzinie 13:00 i będzie transmitowana na kanałach TVP Sport oraz Polsat Sport1.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Trofeum mistrzostw świata

O której losowanie baraży mistrzostw świata?

Losowanie baraży eliminacji mistrzostw świata 2026 odbędzie się w czwartek, 20 listopada 2025 roku, w siedzibie FIFA w szwajcarskim Zurychu. Początek ceremonii zaplanowano na godzinę 13:00 czasu polskiego. W jej trakcie zostaną wyłonione pary półfinałowe oraz gospodarze potencjalnych meczów finałowych.

Losowanie baraży mistrzostw świata: gdzie oglądać?

Polscy kibice będą mogli śledzić to ważne wydarzenie na żywo w telewizji i w internecie. Transmisję z losowania przeprowadzi Telewizja Polska na kanale TVP Sport, a także online na platformie TVPSPORT.PL i w aplikacji mobilnej.

Transmisja będzie dostępna również na antenie stacji Polsat Sport 1, a także online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Studio przed losowaniem, w którym eksperci omówią szanse poszczególnych drużyn i potencjalnych rywali Polski, rozpocznie się już o godzinie 12:30.

Kiedy mecze barażowe MŚ 2026?

Same mecze barażowe w europejskiej strefie kwalifikacyjnej zostały zaplanowane na marzec 2026 roku. Półfinały baraży odbędą się w środę 26 marca 2026 roku. Reprezentacja Polski, z racji rozstawienia, swój półfinał rozegra na własnym boisku. Zwycięzcy tych par awansują do finałów, które zostaną rozegrane pięć dni później, we wtorek 31 marca 2026 roku.

Gospodarzami meczów finałowych będą drużyny, których tożsamość również zostanie wyłoniona podczas losowania 20 listopada. Aby awansować na Mistrzostwa Świata, drużyna musi zwyciężyć zarówno w półfinale, jak i w finale.