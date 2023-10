Liverpool - Nottingham Forest: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Reds znajdują się w świetnym momencie. Czy zdołają pokonać Tricky Trees? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Nottingham Forest, gdzie oglądać

Liverpool na początku tego sezonu potrafi zachwycić. The Reds udanie wrócili z przerwy reprezentacyjnej, pokonując w derbach Everton, a następnie rozbijając w Lidze Europy rywali z Toulouse. Zespół znad Mersey trzyma dystans do czołówki Premier League i z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w walce o tytuł. Nottingham Forest, z kolei, znajduje się w ogromnym dołku. Tylko fatalna dyspozycja tegorocznych beniaminków sprawiła, że Tricky Trees mają przewagę sześciu punktów nad strefą spadkową. Swój ostatni mecz w lidze wygrali na początku września i trudno przewidywać, by sytuacja ta zmieniła się po wizycie na Anfield Road.

Liverpool – Nottingham Forest, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie obejrzysz na CANAL+ Premium.

Liverpool – Nottingham Forest, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali roku możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznego abonamentu)

Spotkanie dostępne będzie również w platformie streamingowej Viaplay.

Liverpool – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

The Reds są zdecydowanymi faworytami nadchodzącego starcia u siebie.

Liverpool FC Nottingham Forest Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2023 09:19 .

