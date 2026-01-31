Liverpool – Newcastle, gdzie oglądać?
W 24. kolejce Premier League zaplanowano mecz Liverpool – Newcastle. Obie drużyny liczą na przełamanie po porażce w minionej serii gier. Większe szanse na sukces na zespół gospodarzy, chociaż przyjezdni już rok temu pokazali, że są w stanie wygrać na Anfield. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Newcastle
Liverpool – Newcastle, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – Newcastle obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Liverpool – Newcastle, transmisja online
Mecz 24. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Newcastle będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Liverpool – Newcastle, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu 100%
- Remis 0%
- Wygrana Newcastle 0%
4+ Votes
Liverpool – Newcastle, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.77, przy współczynniku 4.40 na wygraną Newcastle. Remis wyceniono kursem 4.00.
Spotkanie Liverpool – Newcastle będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (31 stycznia) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.