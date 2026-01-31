Liverpool – Newcastle: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (31 stycznia) mecz 24. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Newcastle, gdzie oglądać?

W 24. kolejce Premier League zaplanowano mecz Liverpool – Newcastle. Obie drużyny liczą na przełamanie po porażce w minionej serii gier. Większe szanse na sukces na zespół gospodarzy, chociaż przyjezdni już rok temu pokazali, że są w stanie wygrać na Anfield. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Newcastle

Liverpool – Newcastle, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Newcastle obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Liverpool – Newcastle, transmisja online

Mecz 24. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Newcastle będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – Newcastle, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Newcastle Wygrana Liverpoolu 100%

Remis 0%

Wygrana Newcastle 0% 4+ Votes

Liverpool – Newcastle, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.77, przy współczynniku 4.40 na wygraną Newcastle. Remis wyceniono kursem 4.00.

Liverpool FC Newcastle 1.77 4.00 4.40 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 17:55

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Newcastle? Spotkanie Liverpool – Newcastle będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Newcastle? Mecz odbędzie się już w sobotę (31 stycznia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.