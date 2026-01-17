Liverpool – Burnley: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (17 stycznia) mecz 22. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Liverpool – Burnley, gdzie oglądać?

W 22. kolejce Premier League zaplanowano mecz Liverpool – Burnley. Będzie to rywalizacja z udziałem mistrza Anglii i potencjalnego spadkowicza. The Reds to oczywisty faworyt spotkania z beniaminkiem. Okoliczności sprzyjają zwycięstwu gospodarzy. Na Anfield widzieli już jednak w tym sezonie wpadki z niżej notowanymi przeciwnikami, stąd i tym razem może być różnie. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Burnley

Liverpool – Burnley, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Burnley obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Maciej Łuczak.

Liverpool – Burnley, transmisja online

Mecz 22. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Burnley będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – Burnley, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Burnley Wygrana Liverpoolu 75%

Remis 0%

Wygrana Burnley 25% 4+ Votes

Liverpool – Burnley, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.25, przy współczynniku aż 11.50 na wygraną Burnley. Remis wyceniono kursem 6.70.

Liverpool FC Burnley 1.25 6.75 12.5 Odds are subject to change. Last updated 17 stycznia 2026 16:05

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Burnley? Spotkanie Liverpool – Burnley będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Burnley? Mecz odbędzie się już w sobotę (17 stycznia) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.