Liverpool – Burnley, gdzie oglądać?
W 22. kolejce Premier League zaplanowano mecz Liverpool – Burnley. Będzie to rywalizacja z udziałem mistrza Anglii i potencjalnego spadkowicza. The Reds to oczywisty faworyt spotkania z beniaminkiem. Okoliczności sprzyjają zwycięstwu gospodarzy. Na Anfield widzieli już jednak w tym sezonie wpadki z niżej notowanymi przeciwnikami, stąd i tym razem może być różnie. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Burnley
Liverpool – Burnley, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – Burnley obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Maciej Łuczak.
Liverpool – Burnley, transmisja online
Mecz 22. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Burnley będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Liverpool – Burnley, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu 75%
- Remis 0%
- Wygrana Burnley 25%
4+ Votes
Liverpool – Burnley, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.25, przy współczynniku aż 11.50 na wygraną Burnley. Remis wyceniono kursem 6.70.
Spotkanie Liverpool – Burnley będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (17 stycznia) o godzinie 16:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.