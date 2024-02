IMAGO/Rob Prange/ZUMA Wire Na zdjęciu: Magda Linette

Mecz Linette dzisiaj, transmisja na żywo

Magda Linette w pierwszej rundzie turnieju w Doha bez większych problemów rozprawiła się z Japonką Nao Hibino. Polka wygrała w dwóch setach 6:1, 6:4. Teraz czeka ją znacznie trudniejsze zadanie, bowiem jej rywalką będzie zajmująca siódme miejsce w rankingu WTA Qinwen Zheng.

Obie zawodniczki miały okazję rywalizować ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w 2022 roku w ramach pierwszej rundy turnieju w Miami. Górą była wówczas Linette.

Mecz Linette – Zheng rozegrany zostanie we wtorek (13 lutego) o godzinie 12:00 polskiego czasu.

Linette – Zheng, transmisja w TV

Transmisja z meczu Linette – Zheng będzie dostępna w polskiej telewizji. Transmisja meczu z udziałem reprezentantki Polski będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2.

Linette – Zheng: transmisja online

Bardzo ciekawie zapowiadający się mecz Linette – Zheng będzie można obejrzeć także korzystając z usługi STS TV. Dostęp do transmisji uzyskasz spełniając dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Linette – Zheng zostanie odblokowany

Linette – Zheng, typ kibiców

Kto awansuje do kolejnej rundy? Linette 0% Zheng 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Linette

Zheng

Linette – Zheng, kursy bukmacherskie

Magda Linette ostatniego okresu nie mogła zaliczyć do udanych. Zdecydowanie lepsze wyniki uzyskiwała Zheng, co ma również swoje odzwierciedlenie w pozycjach obu zawodniczek w rankingu WTA. Do wtorkowego spotkania Chinka przystąpi w roli wyraźnej faworytki.

Qinwen Zheng Magda Linette 1.20 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2024 08:59 .

Gdzie oglądać mecz Linette – Zheng? Transmisja z meczu Linette – Zheng będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Linette – Zheng? Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (13 lutego) o godzinie 12:00 rano polskiego czasu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.