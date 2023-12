IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Yuri Ribeiro

Legia Warszawa – Cracovia, gdzie oglądać

Legia Warszawa przystąpi do tego pojedynku napędzona sukcesem w Lidze Konferencji. Wojskowi będą również chcieli zmazać plamę po ostatnich słabych występach w PKO Ekstraklasie. Szczególnie wyjazdowy remis z ŁKS-em pozostawił rysę na grze tej drużyny. Cracovia również nie prezentuje dobrej formy na ligowych boiskach. Przed tą serią gier Pasy wylądowały w strefie spadkowej, jednak trudno spodziewać się, by po niedzielnym meczu zdołały poprawić swoją sytuację.

Legia Warszawa – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Legii Warszawa z Cracovią będzie transmitowane na antenie CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17:30.

Legia Warszawa – Cracovia, transmisja online

Niedzielny pojedynek będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z promocji CANAL+, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Legia Warszawa – Cracovia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest oczywiście Legia Warszawa. Mimo umiarkowanej dyspozycji w PKO Ekstraklasie zespół ze stolicy nie powinien mieć żadnych problemów w starciu z Cracovią, która wyraźnie zgubiła formę.

