Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Starcie Wojskowych z Budowlanymi w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy powinno przynieść nam mnóstwo piłkarskich emocji.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać?

Legia Warszawa zmierzy się z Lechią Gdańsk w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Stołeczna drużyna zajmuje 11. miejsce z 17 punktami, a trójmiejska ekipa plasuje się na 16. pozycji z 13 oczkami. Ten mecz zapowiada się emocjonująco, ponieważ oba zespoły będą walczyć o pełną pulę. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w sobotę, czyli 22 listopada, o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Legia Warszawa – Lechia Gdańsk.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: transmisja w TV

Mecz Legii Warszawa z Lechią Gdańsk będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Zawody skomentują Michał Mitrut oraz Tomasz Wieszczycki.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: stream online

Starcie w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek będzie emitowany na platformie streamingowej CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć spotkanie Legia Warszawa – Lechia Gdańsk? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Legia Warszawa – Lechia Gdańsk? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (22 listopada) o godzinie 20:15.

