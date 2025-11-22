REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać?
Legia Warszawa zmierzy się z Lechią Gdańsk w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Stołeczna drużyna zajmuje 11. miejsce z 17 punktami, a trójmiejska ekipa plasuje się na 16. pozycji z 13 oczkami. Ten mecz zapowiada się emocjonująco, ponieważ oba zespoły będą walczyć o pełną pulę. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w sobotę, czyli 22 listopada, o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: transmisja w TV
Mecz Legii Warszawa z Lechią Gdańsk będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Zawody skomentują Michał Mitrut oraz Tomasz Wieszczycki.
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: stream online
Starcie w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek będzie emitowany na platformie streamingowej CANAL+ online.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (22 listopada) o godzinie 20:15.
