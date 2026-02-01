Legia Warszawa – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.02.2026)

Legia – Korona: gdzie oglądać?
Legia Warszawa podejmie Koronę Kielce przy Łazienkowskiego w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Kibice stołecznego klubu liczą na udany debiut Marka Papszuna na ławce trenerskiej. Wojskowi obecnie znajdują się w strefie spadkowej, jednak ewentualna seria zwycięstw może szybko pozwolić im odrobić straty i włączyć się do walki o wyższe lokaty w tabeli.
Kielczanie zajmują dziewiąte miejsce w tabeli. Żółto-Czerwonych przed rudną wiosenną wzmocnił Mariusz Stępiński, który w ataku ma zastąpić Antonina, który w pierwszej części trzy razy znalazł drogę do siatki rywali. Korona z ostatniej wizyty na Legii wywiozła cenny remis. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Legia – Korona: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Koroną Kielce obejrzysz na żywo w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Rywalizację prosto z Łazienkowskiej skomentuje duet Michał Mitrut – Michał Żyro.
Legia – Korona: stream online
Niedzielną potyczkę w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zobaczysz również w usłudze streamingowej CANAL+ online. Po wykupieniu odpowiedniego pakietu, otrzymasz dostęp do wszystkich meczów piłkarskiej elity.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Legia – Korona: sonda
Kto wygra spotkanie?
- Legia Warszawa 50%
- Remis 0%
- Korona Kielce 50%
10+ Votes
Legia – Korona: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, Legia Warszawa jest faworytem niedzielnego meczu przy Łazienkowskiej. Jeżeli myślisz, że zespół Marka Papszuna zdobędzie komplet punktów, to kurs wynosi około 1.85. Jeśli zaś uważasz, że górą będzie Korona Kielce, to można obstawić typ z kursem mniej więcej 4.50.
Spotkanie rozpocznie się na Stadionie Wojska Polskiego w niedzielę (1 lutego) o godzinie 17:30.
Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.