Legia Warszawa – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.02.2026)

Legia Warszawa zagra u siebie z Koroną Kielce w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (1 lutego) o godz. 17:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja na żywo.

PressFocus Na zdjęciu: Ermal Krasniqi

Legia – Korona: gdzie oglądać?

Legia Warszawa podejmie Koronę Kielce przy Łazienkowskiego w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Kibice stołecznego klubu liczą na udany debiut Marka Papszuna na ławce trenerskiej. Wojskowi obecnie znajdują się w strefie spadkowej, jednak ewentualna seria zwycięstw może szybko pozwolić im odrobić straty i włączyć się do walki o wyższe lokaty w tabeli.

Kielczanie zajmują dziewiąte miejsce w tabeli. Żółto-Czerwonych przed rudną wiosenną wzmocnił Mariusz Stępiński, który w ataku ma zastąpić Antonina, który w pierwszej części trzy razy znalazł drogę do siatki rywali. Korona z ostatniej wizyty na Legii wywiozła cenny remis. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu.

Legia – Korona: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Koroną Kielce obejrzysz na żywo w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Rywalizację prosto z Łazienkowskiej skomentuje duet Michał Mitrut – Michał Żyro.

Legia – Korona: stream online

Niedzielną potyczkę w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zobaczysz również w usłudze streamingowej CANAL+ online. Po wykupieniu odpowiedniego pakietu, otrzymasz dostęp do wszystkich meczów piłkarskiej elity.

Legia – Korona: sonda

Kto wygra spotkanie? Legia Warszawa

Remis

Korona Kielce Legia Warszawa 50%

Remis 0%

Korona Kielce 50% 10+ Votes

Legia – Korona: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, Legia Warszawa jest faworytem niedzielnego meczu przy Łazienkowskiej. Jeżeli myślisz, że zespół Marka Papszuna zdobędzie komplet punktów, to kurs wynosi około 1.85. Jeśli zaś uważasz, że górą będzie Korona Kielce, to można obstawić typ z kursem mniej więcej 4.50.

Legia Warszawa Korona Kielce 1.90 3.60 4.35 Odds are subject to change. Last updated 1 lutego 2026 17:03

