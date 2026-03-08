Legia Warszawa – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.03.2026)

Legia – Cracovia: gdzie oglądać?
Legia Warszawa zagra na stadionie przy Łazienkowskiej z Cracovią w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi pozostają niepokonani od czterech spotkań, jednak ugrzęźli w spadkowej. Trener Marek Papszun liczy, że starcie z Pasami pozwoli jego drużynie złapać odpowiedni rytm na dalszą część rozgrywek.
W poprzedni weekend Warszawianie zremisowali z Jagiellonią (2:2) w Białymstoku, co może być dla zespołu pewnym promykiem nadziei przed kolejnymi spotkaniami. Forma Pasów również pozostawia jednak wiele do życzenia. Po trzech kolejnych remisach Krakowianie w ostatniej serii gier przegrali u siebie z Piastem Gliwice (2:3) i aktualnie zajmują 6. miejsce w tabeli.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Legia – Cracovia: transmisja w TV
Mecz Legia Warszawa – Cracovia będzie transmitowany w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz TVP Sport. W telewizji publicznej przy mikrofonach zasiądą Jacek Laskowski i Robert Podoliński, zaś w kodowanej mecz skomentują Michał Mitrut oraz Kamil Kosowski.
Legia – Cracovia: stream online
Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią można będzie również śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na portalu sport.tvp.pl. Początek rywalizacji w stolicy o godzinie 20:15.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Legia – Cracovia: sonda
Kto wygra mecz?
- Legia Warszawa
- Będzie remis
- Cracovia
0 Votes
Legia – Cracovia: kursy bukmacherskie
Spotkanie rozpocznie się na stadionie przy Łazienkowskiej w niedzielę (8 marca) o godzinie 20:15.
Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, TVP Sport, w serwisie CANAL+ online oraz na stronie sport.tvp.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.