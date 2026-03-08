Legia Warszawa – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.03.2026)

Legia Warszawa zagra na własnym stadionie z Cracovią w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (8 marca) o godz. 20:15. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Legia – Cracovia: gdzie oglądać?

Legia Warszawa zagra na stadionie przy Łazienkowskiej z Cracovią w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi pozostają niepokonani od czterech spotkań, jednak ugrzęźli w spadkowej. Trener Marek Papszun liczy, że starcie z Pasami pozwoli jego drużynie złapać odpowiedni rytm na dalszą część rozgrywek.

W poprzedni weekend Warszawianie zremisowali z Jagiellonią (2:2) w Białymstoku, co może być dla zespołu pewnym promykiem nadziei przed kolejnymi spotkaniami. Forma Pasów również pozostawia jednak wiele do życzenia. Po trzech kolejnych remisach Krakowianie w ostatniej serii gier przegrali u siebie z Piastem Gliwice (2:3) i aktualnie zajmują 6. miejsce w tabeli.

Legia – Cracovia: transmisja w TV

Mecz Legia Warszawa – Cracovia będzie transmitowany w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz TVP Sport. W telewizji publicznej przy mikrofonach zasiądą Jacek Laskowski i Robert Podoliński, zaś w kodowanej mecz skomentują Michał Mitrut oraz Kamil Kosowski.

Legia – Cracovia: stream online

Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią można będzie również śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na portalu sport.tvp.pl. Początek rywalizacji w stolicy o godzinie 20:15.

Legia – Cracovia: sonda

Legia – Cracovia: kursy bukmacherskie

Legia Warszawa Cracovia 2.05 3.35 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2026 17:03

