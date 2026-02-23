Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.02.2026)

Lechia Gdańsk zagra na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin na zakończenie 22. kolejki PKO BO Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w poniedziałek (23 lutego) o godz. 19:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Rifet Kapić

Lechia – Zagłębie: gdzie oglądać?

Lechia Gdańsk zagra przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Biało-Zieloni ostatni raz przegrali w rozgrywkach ligowych 3 listopada. W rundzie wiosennej podopieczni Johna Carvera zdobyli siedem punktów w trzech spotkaniach i awansowali na 11. miejsce w tabeli.

Do kadry meczowej wraca Tomas Bobcek, aktualny lider klasyfikacji strzelców z dorobkiem 14 goli. Słowacki napastnik przed meczem przedłużył kontrakt z klubem do 2030 roku. Miedziowi rozpoczęli rundę rewanżową od porażki z GKS-em Katowice (0:2), a następnie pokonali Koronę Kielce (2:1) i bezbramkowo zremisowali z Rakowem Częstochowa. Obecnie drużyna Leszka Ojrzyńskiego zajmuje 7. miejsce w tabeli.

Lechia – Zagłębie: transmisja w TV

Poniedziałkowy mecz Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin obejrzysz na żywo w telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Piotr Laboga i Wojciech Jagoda skomentują rywalizację z Trójmiasta.

Lechia – Zagłębie: stream online

Pojedynek Lechii Gdańsk z Zagłębiem Lubin będzie także dostępne w internecie. Starcie obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie o godzinie 19:00.

Lechia – Zagłębie: sonda

Lechia – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin 1.72 4.00 4.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2026 19:06

Kiedy odbędzie się mecz Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin? Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (23 lutego) o godzinie 19:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie CANAL+ online.

