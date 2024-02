Lech Poznań - Zagłębie Lubin: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Kolejorz wraca do gry w Ekstraklasie pod wodzą nowego trenera. Na jego drodze staną Miedziowi. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Joel Pereira

Lech – Zagłębie, gdzie oglądać

Lech Poznań wraca po zimowej przerwie już pod wodzą innego trenera, niż John van den Brom. Kolejorz w ponownym debiucie Mariusza Romaka podejmie przy Bułgarskiej Zagłębie Lubin. Miedziowi tracą do najbliższych rywali osiem punktów, a obie ekipy dzieli w tabeli pięć miejsc.

Lech – Zagłębie, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie obejrzysz na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra.

Lech – Zagłębie, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Później cena wzrośnie do 54 złotych. Ceny te uwzględniają rabat w wysokości 5 złotych miesięcznie za zgody marketingowe.

Lech – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy upatrują faworytów w zespole Kolejorza.

Lech Poznań Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lutego 2024 06:41 .

