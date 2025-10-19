Lech Poznań - Pogoń Szczecin transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (19 października) hit 12. kolejki Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać?

W najbardziej wyczekiwanym meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy rywalizować będzie aktualny mistrz Polski, Lech Poznań. Gospodarze postarają się zbliżyć do lidera rozgrywek. Do tego dopuścić nie chce mająca pucharowe aspiracje Pogoń Szczecin, która liczy, że z nowym szkoleniowcem będzie w stanie wygrać w Wielkopolsce, co ostatnio jest dla przyjezdnych ze Szczecina niemałym wyzwaniem. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: transmisja TV

Zaplanowany na niedzielę (19 października) mecz z Lecha Poznań i Pogoni Szczecin rozpocznie się o godzinie 14:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Spotkanie to skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. W rolę reporterów wcielą się Gabriel Rogaczewski i Remigiusz Kula.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: stream online

Niedzielny mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Lecha

Remis

Wygrana Pogoni Wygrana Lecha

Remis

Wygrana Pogoni 0 Votes

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają swojego faworyta rywalizacji w Poznaniu. Eksperci bez większego zawahania wskazują na Lecha, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.79. Współczynnik na remis to z kolei 4.15. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty na stadionie przy Bułgarskiej sięgnie Pogoń Szczecin, to kurs na takie zdarzenie wynosi 4.30.

Lech Poznań Pogoń Szczecin 1.79 4.15 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 13:28 .

Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin? Zaplanowany na niedzielę (19 października) mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin rozpocznie się o godzinie 14:45. Gdzie obejrzeć mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3, a także online w Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.