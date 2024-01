IMAGO/Mikołaj Barbanell/ZUMA Wire Na zdjęciu: Arkadiusz Wrzosek

Gdzie oglądać KSW 90?

90. edycja gali KSW odbędzie się 20 stycznia (sobota) na warszawskim Torwarze. Zapowiada się niezwykle ciekawie, co potwierdza karta walka. W walce wieczorku Arkadiusz Wrzosek zmierzy się z doświadczonym Ivanem Vitasoviciem. Ciekawie zapowiadają się również inny pojedynki, w tym starcie Bartosza Fabińskiego z Laidem Zerhounim. Wszystkie walka będzie można oglądać “na żywo” korzystając z platformy streamingowej Viaplay.

KSW 90 – PPV cena

Platforma streamingowa Viaplay to jedyne miejsce w którym będzie można obejrzeć galę KSW 90. Od dłuższego czasu posiada ona wyłączne prawa do transmisji gal organizowanych przez federację KSW. Aby mieć dostęp do transmisji z sobotniej gali należy posiadać wykupiony pakiet Total. Jego miesięczny koszt to 55 zł. W przypadku wykupienia do razu rocznego dostępu, koszt można obniżyć do 44 zł miesięcznie.

KSW 90: kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 90 odbędzie się 20 stycznia (sobota) w COS Torwar w Warszawie. Gala rozpocznie się o godzinie 19:00.

KSW 90: gdzie typować?

Zakłady na wszystkie walki, które odbędą się w ramach KSW 90, można stawiać w Fortunie. Bukmacher ten jest jednym z partnerów organizatorów gali i oferuje bogatą ofertę zakładów na wszystkie wydarzenia zawarte w karcie walk. Podając podczas rejestracji w Fortuna kod promocyjny GOAL otrzymasz atrakcyjny pakiet powitalny, w skład którego wchodzą między innymi zakłady bez ryzyka o wartości 300 zł.

