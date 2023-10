fot. Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus – Hellas, gdzie oglądać

Juventus ostatnio pod względem wyników impoonuje. Co prawda gra Starej Damy nie cieszy, ale jest skuteczna. Tym samym w ostatnich czterech meczach turyńczycy zaliczyli trzy zwycięstwa i raz zremisowali.

Hellas Werona to natomiast druzyna, koncentrująca się na przeszkadzaniu, co jednak nie przynosi żadnego efektu. Gialloblu są już do siedmiu spotkań bez wygranej, notując w nich pięć porażek i dwa remisy.

Juventus – Hellas, transmisja na żywo w TV

Starcie z udziałem Juventusu i Hellas Werona będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na Eleven Sport 1. Skomentują je Julian Kowalski i Tomasz Zieliński. Potyczka zacznie się o 20:45.

Juventus – Hellas, transmisja za darmo

Starcie z Turynu można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Juventus – Hellas zostanie odblokowany

Juventus – Hellas, transmisja online

Tradycyjnie usługa CANAL+ online również zapewnia dostęp do transmisji ze spotkań Serie A. Korzystając z naszej promocji, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Wystarczy, że założysz konto, korzystając z tego linku, a za roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz miesięcznie tylko 54 złote. W normalnych warunkach ta kwota wynosi zaś 74 złote.

Juventus – Hellas, kursy bukmacherskie

Według ekspertów zdecydowanym faworytem są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Juventusu wynosi 1.38. Z kolei opcja na zwycięstwo Hellas Werona została oszacowana na 8.60.

Juventus FC Hellas Werona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2023 05:37 .

