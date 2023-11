Jagiellonia - Piast: transmisja w TV i online. W piątkowym meczu Ekstraklasy dojdzie do pojedynku drużyny, która u siebie nie traci punktów, z zespołem który na wyjazdach przede wszystkim remisuje. Sprawdź gdzie oglądać mecz Jagiellonia - Piast.

IMAGO/Michal Kosc/PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia – Piast, gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok na kolejną reprezentacyjną przerwę udawała się w bardzo dobrych nastrojach. Aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, mając tylko trzy punkty straty do Śląska Wrocław. Rywalizację w kolejnej części sezonu rozpocznie od meczu przed własną publicznością. Jej rywalem będzie Piast Gliwice.

Piast w tym sezonie jest niekwestionowanym królem remisów. Zespół Aleksandara Vukovicia zremisował aż 11 z 15 rozegranych meczów. Aktualnie notuje serię pięciu kolejnych ligowych meczów, które zakończyły się podziałem punktów. Czy z Białegostoku również wywiezie jeden punkt? Sprawdź typy na mecz Jagiellonia – Piast.

Jagiellonia – Piast, transmisja w TV

Spotkanie Jagiellonia – Piast odbędzie się w piątek (24 listopada) o godzinie 20:30. Mecz będzie transmitowany na kanąłach CANAL+ Sport, Canal+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD. Rywalizację skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Wieszczycki.

Jagiellonia – Piast, transmisja online

Poczynania wszystkich klubów Ekstraklasy można śledzić także drogą internetową. Transmisje z meczów są bowiem dostępne w usłudze CANAL+ online. Jeżeli nie masz jeszcze do niej dostępu, teraz możesz uzyskać go w atrakcyjnej ofercie. Zakładając konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie.

Jagiellonia – Piast, kursy bukmacherów

Faworytem piątkowego spotkania wydaje się być Jagiellonia Białystok, która w tym sezonie wygrała wszystkie mecze przed własną publicznością. Z drugiej strony Piast nie wygrał na wyjeździe, ale jednocześnie doznał tylko jednej porażki. Aż siedem wyjazdowych meczów gliwiczan zakończyło się remisem.

Jagiellonia Białystok Piast Gliwice 2.55 3.40 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2023 07:40 .

