Jagiellonia Białystok zagra na własnym stadionie z Legią Warszawa w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja rozpocznie się w niedzielę (1 marca) o godz. 14:45. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia – Legia: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok podejmie Legię Warszawa na Chorten Arenie w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Duma Podlasia w czwartek pożegnała się z europejskimi pucharami. Po emocjonującym dwumeczu z Fiorentiną Białostoczanie odpadli z Ligi Konferencji, przegrywając w dwumeczu (4:5). Teraz zespół Adriana Siemieńca może w pełni skupić się na walce o najwyższe cele w lidze. Jagiellonia jest na czele ligowej tabeli i zmierza po drugie w swojej historii mistrzostwo Polski.

W zupełnie innych nastrojach do meczu przystępują goście ze stolicy. W Warszawie trwa walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Przed tygodniem premierowe zwycięstwo na ławce trenerskiej odniósł Marek Papszun, a najwięcej pochwał zebrał Rafał Adamski. Napastnik, który zimą trafił do Legii z pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki, wpisał się na listę strzelców już w swoim debiucie. Obecnie Wojskowi” zajmują 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów.

Jagiellonia – Legia: transmisja w TV

Mecz Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 3. Przemysław Pełka oraz Michał Żyro skomentują spotkanie. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Słonecznej o godzinie 14:45.

Jagiellonia – Legia: stream online

Rywalizację pomiędzy Jagiellonią Białystok a Legią Warszawa można będzie też śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Jagiellonia – Legia: sonda

Jagiellonia – Legia: kursy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok Legia Warszawa 2.22 3.60 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2026 14:15

Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa? Spotkanie zaplanowano na niedzielę (1 marca) o godzinie 14:45. Gdzie obejrzeć spotkanie Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

