Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.03.2026)

12:00, 1. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok zagra na własnym stadionie z Legią Warszawa w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja rozpocznie się w niedzielę (1 marca) o godz. 14:45. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i stream online.

Jesus Imaz
PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia – Legia: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok podejmie Legię Warszawa na Chorten Arenie w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Duma Podlasia w czwartek pożegnała się z europejskimi pucharami. Po emocjonującym dwumeczu z Fiorentiną Białostoczanie odpadli z Ligi Konferencji, przegrywając w dwumeczu (4:5). Teraz zespół Adriana Siemieńca może w pełni skupić się na walce o najwyższe cele w lidze. Jagiellonia jest na czele ligowej tabeli i zmierza po drugie w swojej historii mistrzostwo Polski.

W zupełnie innych nastrojach do meczu przystępują goście ze stolicy. W Warszawie trwa walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Przed tygodniem premierowe zwycięstwo na ławce trenerskiej odniósł Marek Papszun, a najwięcej pochwał zebrał Rafał Adamski. Napastnik, który zimą trafił do Legii z pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki, wpisał się na listę strzelców już w swoim debiucie. Obecnie Wojskowi” zajmują 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów.

Jagiellonia – Legia: transmisja w TV

Mecz Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 3. Przemysław Pełka oraz Michał Żyro skomentują spotkanie. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Słonecznej o godzinie 14:45.

Jagiellonia – Legia: stream online

Rywalizację pomiędzy Jagiellonią Białystok a Legią Warszawa można będzie też śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Jagiellonia – Legia: sonda

Kto wygra mecz?

  • Jagiellonia Białystok
  • Remis
  • Legia Warszawa
0 Votes

Jagiellonia – Legia: kursy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok
Legia Warszawa
2.22
3.60
3.25
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2026 14:15
Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa?

Spotkanie zaplanowano na niedzielę (1 marca) o godzinie 14:45.

Gdzie obejrzeć spotkanie Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa?

Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

