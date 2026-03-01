Jagiellonia – Legia: gdzie oglądać?
Jagiellonia Białystok podejmie Legię Warszawa na Chorten Arenie w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Duma Podlasia w czwartek pożegnała się z europejskimi pucharami. Po emocjonującym dwumeczu z Fiorentiną Białostoczanie odpadli z Ligi Konferencji, przegrywając w dwumeczu (4:5). Teraz zespół Adriana Siemieńca może w pełni skupić się na walce o najwyższe cele w lidze. Jagiellonia jest na czele ligowej tabeli i zmierza po drugie w swojej historii mistrzostwo Polski.
W zupełnie innych nastrojach do meczu przystępują goście ze stolicy. W Warszawie trwa walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Przed tygodniem premierowe zwycięstwo na ławce trenerskiej odniósł Marek Papszun, a najwięcej pochwał zebrał Rafał Adamski. Napastnik, który zimą trafił do Legii z pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki, wpisał się na listę strzelców już w swoim debiucie. Obecnie Wojskowi” zajmują 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jagiellonia – Legia: transmisja w TV
Mecz Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 3. Przemysław Pełka oraz Michał Żyro skomentują spotkanie. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Słonecznej o godzinie 14:45.
Jagiellonia – Legia: stream online
Rywalizację pomiędzy Jagiellonią Białystok a Legią Warszawa można będzie też śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jagiellonia – Legia: sonda
Kto wygra mecz?
- Jagiellonia Białystok
- Remis
- Legia Warszawa
0 Votes
Jagiellonia – Legia: kursy bukmacherskie
Spotkanie zaplanowano na niedzielę (1 marca) o godzinie 14:45.
Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.