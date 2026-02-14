Inter Mediolan – Juventus Turyn: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.02.2026)

Inter Mediolan zagra u siebie z Juventusem Turyn w hicie 25. kolejki Serie A. Spotkanie odbędzie się w sobotę (14 lutego) o godz. 20:45. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

Inter – Juventus: gdzie oglądać?

Inter Mediolan podejmie Juventus Turyn w hicie 25. kolejki Serie A. Piotr Zieliński i spółka chcą się umocnić na fotelu lidera we włoskich rozgrywkach. W poprzedniej serii gier wicemistrzowie kraju rozbili Sassuolo (5:0), a w pięciu ostatnich potyczkach ligowych stracili zaledwie dwie bramki.

Stara Dama aktualnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Przed tygodniem zawodnicy Luciano Spallettiego zremisowali z Lazio Rzym (2:2). Turyńczycy nie dali się pokonać w trzech ostatnich starciach z Interem, który czeka na ligowy triumf od lutego 2024 roku.

Inter – Juventus: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Interem Mediolan a Juventusem Turyn będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Początek rywalizacji w stolicy Lombardii o godzinie 20:45. Starcie skomentują Piotr Dumanowski oraz Dominik Guziak.

Inter – Juventus: stream online

Hitowe spotkanie Serie A obejrzysz także na stronie elevensports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Dostęp do meczu możesz też uzyskać w usłudze STS TV.

Inter – Juventus: kursy bukmacherskie

Inter Mediolan Juventus FC 2.05 3.35 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2026 16:05

Gdzie oglądać mecz Inter Mediolan – Juventus Turyn? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1, na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter Mediolan – Juventus Turyn? Mecz odbędzie się w sobotę (14 lutego) o godzinie 20:45.

