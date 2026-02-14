Inter Mediolan – Juventus Turyn: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.02.2026)

Inter – Juventus: gdzie oglądać?
Inter Mediolan podejmie Juventus Turyn w hicie 25. kolejki Serie A. Piotr Zieliński i spółka chcą się umocnić na fotelu lidera we włoskich rozgrywkach. W poprzedniej serii gier wicemistrzowie kraju rozbili Sassuolo (5:0), a w pięciu ostatnich potyczkach ligowych stracili zaledwie dwie bramki.
Stara Dama aktualnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Przed tygodniem zawodnicy Luciano Spallettiego zremisowali z Lazio Rzym (2:2). Turyńczycy nie dali się pokonać w trzech ostatnich starciach z Interem, który czeka na ligowy triumf od lutego 2024 roku.
Inter – Juventus: transmisja w TV
Mecz pomiędzy Interem Mediolan a Juventusem Turyn będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Początek rywalizacji w stolicy Lombardii o godzinie 20:45. Starcie skomentują Piotr Dumanowski oraz Dominik Guziak.
Inter – Juventus: stream online
Hitowe spotkanie Serie A obejrzysz także na stronie elevensports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Dostęp do meczu możesz też uzyskać w usłudze STS TV.
Inter – Juventus: kursy bukmacherskie
Mecz odbędzie się w sobotę (14 lutego) o godzinie 20:45.
