Inter Mediolan w sobotę zmierzy się z Como w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Carlos Augusto

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter – Como, gdzie oglądać?

W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 14. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie Como. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po rozgromieniu Venezii w Pucharze Włoch (5:1).

Como również dobrze wspomina swój ostatni występ. Zespół prowadzony przez Cesca Fabregasa okazał się lepszy od Sassuolo (2:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Inter – Como, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Como obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Premium.

Inter – Como, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewniają także usługi Polsat Box Go oraz STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Inter – Como, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Como wygraną Interu

remisem

wygraną Como 0 Votes

Inter – Como, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.55. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga nawet 5.75.

Inter Mediolan Como 1.55 4.10 5.75 Odds are subject to change. Last updated 5 grudnia 2025 19:52

Gdzie oglądać mecz Inter – Como? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach Eleven Sports 2 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usługach Polsat Box Go oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Como? Spotkanie odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.