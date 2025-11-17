Holandia – Litwa, gdzie oglądać?
W ostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata 2026 zagrają najlepsza i najsłabsza reprezentacja w grupie G. O punkty zagrają Holandia i Litwa. Gospodarze chcą zakończyć kwalifikacje zwycięstwem. To dałoby im i tak niemal pewny awans na mundial z pierwszego miejsca. Z kolei przyjezdni pokazali już w tych eliminacjach, że są w stanie przeciwstawić się faworytowi (2:3 z Holandią w pierwszym meczu). Czy tym razem będzie podobnie? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Zobacz zapowiedź meczu Holandia – Litwa
Holandia – Litwa, transmisja w TV
Spotkanie Holandia – Litwa obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie na kanale Polsat Sport 1.
Holandia – Litwa, transmisja online
Mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026 z udziałem Holandii i Litwy będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w serwisie polsatboxgo.pl.
Holandia – Litwa, kto wygra?
Holandia – Litwa, kursy bukmacherskie
Holandia to bezdyskusyjny faworyt tej rywalizacji, stąd kurs na jej zwycięstwo to 1.06. Remis można zagrać po kursie 14.00. Z kolei zdarzenie zakładające wygraną Litwy wyceniono współczynnikiem 37.00.
Starcie Holandia – Litwa będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport 1, a w internecie za pośrednictwem serwisu polsatboxgo.pl.
Mecz odbędzie się już w poniedziałek (17 listopada) o godzinie 20:45.
