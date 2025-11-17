Holandia - Litwa transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na poniedziałek (17 listopada) mecz el. mś 2026.

PressFocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Holandia – Litwa, gdzie oglądać?

W ostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata 2026 zagrają najlepsza i najsłabsza reprezentacja w grupie G. O punkty zagrają Holandia i Litwa. Gospodarze chcą zakończyć kwalifikacje zwycięstwem. To dałoby im i tak niemal pewny awans na mundial z pierwszego miejsca. Z kolei przyjezdni pokazali już w tych eliminacjach, że są w stanie przeciwstawić się faworytowi (2:3 z Holandią w pierwszym meczu). Czy tym razem będzie podobnie? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Holandia – Litwa

Holandia – Litwa, transmisja w TV

Spotkanie Holandia – Litwa obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie na kanale Polsat Sport 1.

Holandia – Litwa, transmisja online

Mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026 z udziałem Holandii i Litwy będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w serwisie polsatboxgo.pl.

Holandia – Litwa, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

Remis

Wygrana Litwy Wygrana Holandii 0%

Remis 100%

Wygrana Litwy 0% 1+ Votes

Holandia – Litwa, kursy bukmacherskie

Holandia to bezdyskusyjny faworyt tej rywalizacji, stąd kurs na jej zwycięstwo to 1.06. Remis można zagrać po kursie 14.00. Z kolei zdarzenie zakładające wygraną Litwy wyceniono współczynnikiem 37.00.

Holandia Litwa 1.06 14.0 37.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 listopada 2025 09:47 .

Gdzie oglądać mecz Holandia – Litwa? Starcie Holandia – Litwa będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport 1, a w internecie za pośrednictwem serwisu polsatboxgo.pl. Kiedy odbędzie się mecz Holandia – Litwa? Mecz odbędzie się już w poniedziałek (17 listopada) o godzinie 20:45.

