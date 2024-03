Hiszpania - Kolumbia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Najlepsze reprezentacje na świecie przygotowują się już do letnich zmagań o prymat na swoich kontynentach. W piątek zmierzą się ze sobą rywale z Europy i Ameryki Południowej. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Hiszpania – Kolumbia, gdzie oglądać

Marcowe zgrupowanie dla większości topowych kadr jest okazją do ostatniego przeglądu wojsk. Latem reprezentacja Hiszpanii powalczy o mistrzostwo Europy, zaś reprezentacja Kolumbii zmierzy się z rywalami w walce o Copa America. Nie ulega wątpliwości, że faworytami piątkowego starcia są gospodarze. Luis de la Fuente chce wykorzystać dwa najbliższe spotkania między innymi po to, by sprawdzić, na ile pomóc drużynie mogą nastolatkowie z FC Barcelony: Lamine Yamal i Pau Cubarsi.

Hiszpania – Kolumbia, transmisja na żywo w TV

Piątkowy sparing obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Hiszpania – Kolumbia, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie też w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Hiszpania – Kolumbia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że to La Roja jest faworytem spotkania.

Hiszpania Kolumbia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 marca 2024 06:53 .

