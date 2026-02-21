Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.02.2026)

Górnik Zabrze zagra na własnym obiekcie z Pogonią Szczecin w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę (21 lutego) o godz. 17:45. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Erik Janża

Górnik – Pogoń: gdzie oglądać?

Górnik Zabrze zmierzy się na własnym obiekcie z Pogonią Szczecin w meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika w ostatnich trzech spotkaniach zdobył cztery punkty i obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Przed tygodniem Trójkolorowi zremisowali na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:1).

Portowcy z kolei przełamali się i odnieśli pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. Drużyna Thomasa Thomasberga pokonała Arkę Gdynia (1:0), a decydującego gola strzelił Paul Mukairu po podaniu Kamil Grosicki. Szczecinianie zajmują obecnie 14. miejsce w lidze i mają zaledwie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Górnik – Pogoń: transmisja w TV

Mecz Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin będzie można śledzić w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport. Początek rywalizacji na stadionie im. Ernesta Pohla o godzinie 17:45.

Górnik – Pogoń: stream online

Starcie pomiędzy Górnikiem Zabrze a Pogonią Zabrze będzie także dostępne w internecie. Spotkanie będzie transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na portalu sport.tvp.pl.

Górnik – Pogoń: kursy bukmacherskie

Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 2.00 3.70 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 19:08

Kiedy odbędzie się mecz Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (21 lutego) o godzinie 17:45. Gdzie obejrzeć spotkanie Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin? Mecz obejrzysz na antenach CANAL+ Sport 3, TVP Sport, w serwisie CANAL+ online i na portalu sport.tvp.pl.

