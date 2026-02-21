Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.02.2026)

Górnik – Pogoń: gdzie oglądać?
Górnik Zabrze zmierzy się na własnym obiekcie z Pogonią Szczecin w meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika w ostatnich trzech spotkaniach zdobył cztery punkty i obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Przed tygodniem Trójkolorowi zremisowali na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:1).
Portowcy z kolei przełamali się i odnieśli pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. Drużyna Thomasa Thomasberga pokonała Arkę Gdynia (1:0), a decydującego gola strzelił Paul Mukairu po podaniu Kamil Grosicki. Szczecinianie zajmują obecnie 14. miejsce w lidze i mają zaledwie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.
Górnik – Pogoń: transmisja w TV
Mecz Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin będzie można śledzić w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport. Początek rywalizacji na stadionie im. Ernesta Pohla o godzinie 17:45.
Górnik – Pogoń: stream online
Starcie pomiędzy Górnikiem Zabrze a Pogonią Zabrze będzie także dostępne w internecie. Spotkanie będzie transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na portalu sport.tvp.pl.
Górnik – Pogoń: sonda
Kto wygra mecz?
- Górnik Zabrze
- Będzie remis
- Pogoń Szczecin
Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (21 lutego) o godzinie 17:45.
