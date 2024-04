Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Daniel Rumin

GKS Tychy Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2024 07:14 .

GKS Tychy – Wisła Płock, gdzie oglądać

GKS Tychy wciąż zajmuje wysoką czwartą lokatę w Fortuna 1 Lidze, jednak tyszanie nie potrafili wygrać żadnego z ostatnich czterech pojedynków. O przełamanie tej niekorzystnej serii w meczu z Wisłą Płock będzie im niezwykle trudno. Choć Nafciarze kilkukrotnie zawodzili w tym sezonie to jednak wciąż są w grze o awans do PKO Ekstraklasy i zrobią wszystko, by po roku wrócić na najwyższym poziom rozgrywkowy. To sprawia, że zapowiada się niezwykle interesujące widowisko.

GKS Tychy – Wisła Płock, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz Fortuna 1 Ligi GKS Tychy – Wisła Płock będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Extra. Początek starcia o godzinie 17:30.

GKS Tychy – Wisła Płock, transmisja online

Starcie GKS-u Tychy z Wisłą Płock będzie można obejrzeć online w Polsat Box Go oraz w usłudze PPV. W pierwszym przypadku należy wykupić miesięczny abonament a w drugim jednorazowy koszt obejrzenia spotkania to 10 zł.

GKS Tychy – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania w oczach ekspertów jest GKS Tychy. Jednak Wisłę Płock z pewnością stać na korzystny rezultat w tym starciu, co warto wziąć pod uwagę typując wynik spotkania.

