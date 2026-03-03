GKS Katowice – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.03.2026)

GKS Katowice – Widzew: gdzie oglądać
GKS Katowice zagra na własnym stadionie z Widzewem Łódź w ramach 1/4 finału STS Pucharu Polski. Drużyna Rafała Góraka w poprzednich rundach wyeliminowała Wisłę Płock, ŁKS Łódź i Jagiellonię Białystok. Teraz chce sprawić kolejną niespodziankę i wygrać z faworyzowanym rywalem. Łodzianie znajdują się jednak w potężnym kryzysie.
Ekipa Igora Jovicevicia znajduje się w strefie spadkowej w Ekstraklasie. Nad chorwackim trenerem zbierają się czarne chmury. Media od kilku dni sugerują, że porażka Widzewa w Katowicach przyniesie zmianę na ławce trenerskiej. Obie drużyny zmierzyły się na początku lutego i górą była GieKSa, która wygrała (1:0) po bramce Lukasa Klemenza.
GKS Katowice – Widzew: transmisja w TV
Spotkanie GKS-u Katowice z Widzewem Łódź obejrzysz na żywo na antenie TVP Sport. Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski skomentują rywalizację o awans do półfinału Pucharu Polski.
GKS Katowice – Widzew: stream online
Ponadto mecz GKS Katowice – Widzew Łódź będzie transmitowany na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Początek spotkanie zaplanowano na godzinę 20:45.
