GKS Katowice – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.03.2026)

GKS Katowice zagra z Widzewem Łódź przy Nowej Bukowej w 1/4 finału STS Pucharu Polski. Rywalizacja rozpocznie się we wtorek (3 marca) o godz. 20:45. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

GKS Katowice – Widzew: gdzie oglądać

GKS Katowice zagra na własnym stadionie z Widzewem Łódź w ramach 1/4 finału STS Pucharu Polski. Drużyna Rafała Góraka w poprzednich rundach wyeliminowała Wisłę Płock, ŁKS Łódź i Jagiellonię Białystok. Teraz chce sprawić kolejną niespodziankę i wygrać z faworyzowanym rywalem. Łodzianie znajdują się jednak w potężnym kryzysie.

Ekipa Igora Jovicevicia znajduje się w strefie spadkowej w Ekstraklasie. Nad chorwackim trenerem zbierają się czarne chmury. Media od kilku dni sugerują, że porażka Widzewa w Katowicach przyniesie zmianę na ławce trenerskiej. Obie drużyny zmierzyły się na początku lutego i górą była GieKSa, która wygrała (1:0) po bramce Lukasa Klemenza.

GKS Katowice – Widzew: transmisja w TV

Spotkanie GKS-u Katowice z Widzewem Łódź obejrzysz na żywo na antenie TVP Sport. Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski skomentują rywalizację o awans do półfinału Pucharu Polski.

GKS Katowice – Widzew: stream online

Ponadto mecz GKS Katowice – Widzew Łódź będzie transmitowany na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Początek spotkanie zaplanowano na godzinę 20:45.

GKS Katowice – Widzew: sonda

GKS Katowice – Widzew: kursy bukmacherskie

GKS Katowice Widzew Łódź 2.47 3.35 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2026 16:09

Kiedy odbędzie się spotkanie GKS Katowice – Widzew Łódź? Mecz zostanie rozgrany na stadionie przy Nowej Bukowej we wtorek (3 marca) o godzinie 20:45. Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Widzew Łódź? Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

