Ależ GKS Katowice złapał formę! Zespół ze Śląska na pięć ostatnich kolejek wygrał aż cztery, tracąc punkty tylko z Wisłą Płock (1:2). Dziś Nafciarze to ich sąsiedzi w tabeli. GieKSiarze z pewnością mają już apetyt na włączenie się do walki o awans. I jeżeli Sebastian Bergier utrzyma swoją formę strzelecką, może to okazać się rzeczywistością. W niedzielę do Katowic przyjadą piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała. Mowa tu o drugim najsłabszym zespole Fortuna 1 Ligi, który po oraz ostatni wygrał w meczu o stawkę w połowie grudnia. Scenariusz wydaje się idealny do tego, by świetna seria gospodarzy trwała.

Sprawdź nasze typy na mecz GKS Katowice – Podbeskidzie.

Spotkanie w ramach Fortuna 1 Ligi obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 1.

Nadchodzące starcie dostępne będzie też w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Rzecz jasna, przed początkiem niedzielnego pojedynku bukmacherzy zdecydowanie stawiają na gospodarzy.

GKS Katowice Podbeskidzie Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2024 07:02 .

