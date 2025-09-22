Złota Piłka 2025: gdzie oglądać?
Galę Złotej Piłki 2025 można obejrzeć online na stronie SPORT.TVP.PL oraz w TV na kanale TVP Sport. Początek transmisji internetowej o godzinie 19:00, a w telewizji o 20:40. TVP gwarantuje również możliwość oglądania w aplikacji mobilnej, Smart TV i HbbTV.
Złota Piłka 2025: transmisja
Transmisja gali Złotej Piłki 2025 będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Początek gali zaplanowano na godzinę 21:00, natomiast transmisja rozpocznie się o 20:40.
Złota Piłka 2025: transmisja online
Gala Złotej Piłki 2025 będzie transmitowana online za pośrednictwem strony SPORT.TVP.PL. Jest również możliwość oglądania poprzez aplikację TVP Sport na urządzenia mobilne oraz Smart TV.
Złota Piłka 2025: zapowiedź
Tegoroczna gala Złotej Piłki 2025 zapowiada się niezwykle interesująco ze względu na rywalizację w kategorii mężczyzn. Faworytami są Lamine Yamal oraz Ousmane Dembele i to między nimi ma się rozstrzygnąć rywalizacja o najcenniejszą piłkarską nagrodę indywidualną.
Ponadto zostaną przyznane nagrody w kategoriach:
- Kopa Trophy – dla najlepszego zawodnika i zawodniczki do 21 lat,
- Yashin Trophy – dla najlepszego bramkarza i bramkarki,
- Gerd Muller Trophy – dla najlepszego strzelca w klubie i reprezentacji,
- Johan Cruyff Trophy – dla najlepszego trenera w piłce męskiej i kobiecej,
- Club of the Year – dla najlepszego klubu męskiego i kobiecego,
- Socrates Award – za działalność charytatywną i społeczną.
Tak, tym razem w Polsce będzie prowadzona transmisja gali Złotej Piłki. Przypomnijmy, że w 2024 roku żadna polska telewizja nie uzyskała praw do emisji.
Gala Złotej Piłki 2025 tradycyjnie odbędzie się w Theatre du Chatelet w Paryżu.