W poniedziałkowy wieczór (22 września) odbędzie się gala Złotej Piłki, podczas której wręczone zostaną nagrody między innymi dla najlepszego piłkarza i piłkarki. Dowiedz się, gdzie oglądać transmisję na żywo z tego wydarzenia.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka 2025: gdzie oglądać?

Galę Złotej Piłki 2025 można obejrzeć online na stronie SPORT.TVP.PL oraz w TV na kanale TVP Sport. Początek transmisji internetowej o godzinie 19:00, a w telewizji o 20:40. TVP gwarantuje również możliwość oglądania w aplikacji mobilnej, Smart TV i HbbTV.

Złota Piłka 2025: transmisja

Transmisja gali Złotej Piłki 2025 będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Początek gali zaplanowano na godzinę 21:00, natomiast transmisja rozpocznie się o 20:40.

Złota Piłka 2025: transmisja online

Gala Złotej Piłki 2025 będzie transmitowana online za pośrednictwem strony SPORT.TVP.PL. Jest również możliwość oglądania poprzez aplikację TVP Sport na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Złota Piłka 2025: zapowiedź

Tegoroczna gala Złotej Piłki 2025 zapowiada się niezwykle interesująco ze względu na rywalizację w kategorii mężczyzn. Faworytami są Lamine Yamal oraz Ousmane Dembele i to między nimi ma się rozstrzygnąć rywalizacja o najcenniejszą piłkarską nagrodę indywidualną.

Ponadto zostaną przyznane nagrody w kategoriach:

Kopa Trophy – dla najlepszego zawodnika i zawodniczki do 21 lat,

– dla najlepszego zawodnika i zawodniczki do 21 lat, Yashin Trophy – dla najlepszego bramkarza i bramkarki,

– dla najlepszego bramkarza i bramkarki, Gerd Muller Trophy – dla najlepszego strzelca w klubie i reprezentacji,

– dla najlepszego strzelca w klubie i reprezentacji, Johan Cruyff Trophy – dla najlepszego trenera w piłce męskiej i kobiecej,

– dla najlepszego trenera w piłce męskiej i kobiecej, Club of the Year – dla najlepszego klubu męskiego i kobiecego,

– dla najlepszego klubu męskiego i kobiecego, Socrates Award – za działalność charytatywną i społeczną.