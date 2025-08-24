Fulham – Manchester United: gdzie oglądać?
Fulham podejmie na Craven Cottage Manchester United w niedzielnym spotkaniu 6. kolejki Premier League. Czerwone Diabły latem wydały ponad 200 milionów euro na wzmocnienie linii ofensywnej, jednak w inauguracyjnym meczu sezonu nie zdołały zdobyć bramki przeciwko Arsenalowi (0;1) na Old Trafford. Menadżer Ruben Amorim pokłada duże nadzieje w transferze napastnika Benjamina Sesko, który imponował skutecznością w barwach RB Lipsk na poziomie 1. Bundesligi.
Londyński zespół natomiast rozgrywa już czwarty z rzędu sezon w angielskiej elicie i niejednokrotnie udowadniało, że potrafi sprawić niespodziankę w starciach z potentatami. W poprzedniej kolejce londyńczycy wyrwali remis w doliczonym czasie gry na Amex Stadium w starciu z Brighton & Hove Albion (1:1). Sprawdź, gdzie zobaczyć mecz Fulham – Manchester United.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Fulham – Manchester United: transmisja w TV
Mecz Fulham – Manchester United będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 1. Spotkanie skomentują Przemysław Pełka i Michał Gutka. Początek meczu na Craven Cottage o godzinie 17:30.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Fulham – Manchester United: stream online
Spotkanie pomiędzy Fulham a Manchesterem United, które zostanie rozegrane na Craven Cottage, można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Fulham – Manchester United: sonda
Kto wygra mecz na Craven Cottage?
- Fulham 0%
- Remis 50%
- Manchester United 50%
4+ Votes
Fulham – Manchester United: kursy bukmacherskie
Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ online.
Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 24 sierpnia, o godzinie 17:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.