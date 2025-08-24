Fulham podejmie na Craven Cottage Manchester United w 2. kolejce Premier League. Mecz odbędzie się w niedzielę (24 sierpnia) o godz. 17:30. Transmisja i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Fulham - Manchester United.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Fulham – Manchester United: gdzie oglądać?

Fulham podejmie na Craven Cottage Manchester United w niedzielnym spotkaniu 6. kolejki Premier League. Czerwone Diabły latem wydały ponad 200 milionów euro na wzmocnienie linii ofensywnej, jednak w inauguracyjnym meczu sezonu nie zdołały zdobyć bramki przeciwko Arsenalowi (0;1) na Old Trafford. Menadżer Ruben Amorim pokłada duże nadzieje w transferze napastnika Benjamina Sesko, który imponował skutecznością w barwach RB Lipsk na poziomie 1. Bundesligi.

Londyński zespół natomiast rozgrywa już czwarty z rzędu sezon w angielskiej elicie i niejednokrotnie udowadniało, że potrafi sprawić niespodziankę w starciach z potentatami. W poprzedniej kolejce londyńczycy wyrwali remis w doliczonym czasie gry na Amex Stadium w starciu z Brighton & Hove Albion (1:1). Sprawdź, gdzie zobaczyć mecz Fulham – Manchester United.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Fulham – Manchester United: transmisja w TV

Mecz Fulham – Manchester United będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 1. Spotkanie skomentują Przemysław Pełka i Michał Gutka. Początek meczu na Craven Cottage o godzinie 17:30.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Fulham – Manchester United: stream online

Spotkanie pomiędzy Fulham a Manchesterem United, które zostanie rozegrane na Craven Cottage, można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Fulham – Manchester United: sonda

Kto wygra mecz na Craven Cottage? Fulham

Remis

Manchester United Fulham 0%

Remis 50%

Manchester United 50% 4+ Votes

Fulham – Manchester United: kursy bukmacherskie

Fulham Manchester United 3.45 3.60 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2025 09:55 .

Gdzie obejrzeć mecz Fulham – Manchester United? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Fulham – Manchester United? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 24 sierpnia, o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.