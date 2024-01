Fulham FC - Liverpool FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Reds dzieli już tylko 90 minut od finału Pucharu Ligi. Muszą do tego co najmniej zremisować na Craven Cottage. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Fulham – Liverpool, gdzie oglądać

Liverpool FC w ostatnim czasie radzi sobie doskonale. The Reds zasłużenie piastują fotel lidera w Premier League. Do tego bardzo zręcznie radzą sobie na innych frontach, by spojrzeć tylko na Puchar Ligi Angielskiej. Dwa tygodnie wcześniej udało im się pokonać u siebie Fulham FC (2:1) w pierwszym półfinale. Teraz od wielkiego finału dzieli ich już tylko 90 minut, w trakcie których potrzebują co najmniej remisu na Craven Cottage. Gospodarze tego obiektu nie cieszą się tak dobrą formą, jak rywale. Na pięć ostatnich kolejek w lidze wygrali zaledwie raz – cztery pozostałe przegrali.

Fulham – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania Carabao Cup w Polsce ma platforma streamingowa Viaplay. Meczu nie zobaczymy zatem w tradycyjnej telewizji.

Fulham – Liverpool, transmisja online

Spotkanie Carabao Cup obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Craven Cottage.

Fulham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to The Reds są faworytami nadchodzącego starcia.

Fulham Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 stycznia 2024 08:07 .

