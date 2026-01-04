Fulham – Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (4 stycznia) mecz 20. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Fulham – Liverpool, gdzie oglądać?

W 20. kolejce Premier League czeka nas mecz z udziałem drużyn, które zremisowały swój ostatni ligowy pojedynek. O zwycięstwo oraz trzy punkty w tabeli zagrają Fulham i Liverpool. Gospodarze radzą sobie na tyle przyzwoicie, że ich dystans do europejskich pucharów wynosi ledwie kilka punktów. W czołówce utrzymać chcą się The Reds, który w niedzielę będą uznawani za faworyta. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Fulham – Liverpool

Fulham – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Fulham – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.

Fulham – Liverpool, transmisja online

Mecz 20. kolejki Premier League z udziałem Fulham i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Fulham – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Fulham

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Fulham 33%

Remis 33%

Wygrana Liverpoolu 33% 3+ Votes

Fulham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy ustalili kurs na wygraną Fulham na poziomie 4.00. Potencjalna wygrana tej drużyny nie byłaby zatem sensacją, ale i tak zostałaby odebrana jako niemała niespodzianka. Współczynnik na zwycięstwo Liverpoolu to 2.05. Z kolei remis można zagrać po kursie 3.65.

Fulham Liverpool FC 4.00 3.65 2.05 Odds are subject to change. Last updated 4 stycznia 2026 13:37

Gdzie oglądać mecz Fulham – Liverpool? Spotkanie Fulham – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Fulham – Liverpool? Mecz odbędzie się już w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.