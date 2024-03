Francja - Chile: transmisja na żywo w TV oraz stream online. We wtorkowym meczu towarzyskim naprzeciw siebie staną reprezentacje Francji i Chile. Sprawdź, gdzie obejrzeć ten pojedynek w TV oraz online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Francja Chile Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 marca 2024 08:16 .

Francja – Chile, gdzie oglądać

Francuzi bez żadnych problemów przebrnęli przez kwalifikacje Euro 2024. Warto przypomnieć choćby pewne zwycięstwa z Holendrami czy wynik 14:0 w starciu z Gibraltarem. Jednak w niedawnym meczu towarzyskim Les Blues ulegli Niemcom 0:2. We Wtorek z pewnością będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę w pojedynku z Chile. Drużyna z Ameryki Południowej gra ostatnio w kratkę, a bilans pięciu ostatnich meczów to dwie wygrane, dwie porażki i jeden remis.

Francja – Chile, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy mecz towarzyski Francja – Chile będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 5. Początek o godzinie 21:00.

Francja – Chile, transmisja online

Spotkanie Francji z Chile możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Francja – Chile, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowej potyczki są Francuzi. Kursy bukmacherów na zwycięstwo drużyny Les Blues w meczu towarzyskim z Chile wynoszą około 1,30.

Francja Chile 1.30 5.80 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 marca 2024 08:16 .

